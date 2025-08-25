ΕΟΦ: Προσοχή σε δυο συμπληρώματα διατροφής με μη εγκεκριμένες ουσίες

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί τους καταναλωτές για δύο συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα διαφημίζονται στο διαδίκτυο και υπάρχει πιθανότητα να έχουν διακινηθεί και στην Ελλάδα μέσω online καταστημάτων, αναφέρει ο ΕΟΦ.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση που έφτασε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, ο ΕΟΦ συστήνει στους καταναλωτές να μην προχωρήσουν σε αγορά ή χρήση των προϊόντων OZY και SLIMMING HERB..

Όσον αφορά το προϊόν OZY, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Σχετικά με το προϊόν SLIMMING HERB, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.

Ο ΕΟΦ, για μια ακόμη φορά, υπενθυμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας του από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

