ΕΛΛΑΔΑ

25.08.2025 12:13

Κρήτη: Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ

25.08.2025 12:13
soublaki new

Σε μια συνεχή άνοδο βρίσκεται η τιμή του πιτόγυρου και στην Κρήτη έχει πλέον ξεπεράσει τα έξι ευρώ. 

Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε – στην Κρήτη – 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα. 

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 6 ευρώ ή λίγο παραπάνω, ενώ κάποια καταστήματα, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές λίγο πιο κάτω από τα 6 ευρώ.

Ελάχιστες είναι πια οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο, που το πιτόγυρο είναι κάτω ή κοντά στα 5 ευρώ. Αν προτιμήσετε πάλι να φάτε μπιφτέκι τυλιχτό σε πίτα, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και πάνω από 7 ευρώ.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου και το creta24, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:44
1 / 3