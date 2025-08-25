search
25.08.2025 08:26

Πειραιάς: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στο λιμάνι

Το πτώμα μιας γυναίκας ανέσυρε από τη θάλασσα το πρωί το Λιμενικό στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν στην προβλήτα Ε8 και στη συνέχεια ειδοποίησαν το Λιμενικό το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.

Πληροφορίες που επικαλείται το ΟΡΕΝ αναφέρουν ότι πρόκειται μια γυναίκα 50 – 55 ετών που όταν βρέθηκε φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα εντοπίστηκε ανάμεσα στην πλώρη του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» και ενός άλλου πλοίου. Εικάζεται, δε, ότι πνίγηκε κάνοντας μπάνιο, αλλά οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

