Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους – «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου… λεφτά» (video)

Πρεμιέρα έκαναν το πρωί της Δευτέρας οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ λέγοντας την πρώτη «καλημέρα» της σεζόν στους τηλεθεατές.

«Γεια σας! Τι κάνετε! Είμαστε ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς! Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου λεφτά. Έχουμε πάθει και λίγο την πλάκα μας, κοιταζόμαστε και ψάχνουμε ρούχα να χωρέσουμε», είπε καλημερίζοντας το κοινό ο Χρήστος Κούτρας.

«Τα νούμερα λένε άλλα! 12η σεζόν, σαν ψέμα. Αλήθεια. 12 χρόνια συναπτά», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιάννης Ντσούνος.

«Έχουμε και το σχετικό τρακ, προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα τι κάνουμε εδώ. Δεν είμαστε… ανώμαλοι σαν τους προηγούμενους, που ήταν χαλαροί και μια χαρά. […] Έχουμε πολλά θέματα, θα τα δείτε όλα σιγά-σιγά. Ξέρετε ότι εδώ ενημερώνεστε χωρίς κραυγές, χρόνια τώρα, και θα γελάμε κιόλας, παιδιά, γιατί χωρίς γέλιο δεν… βγαίνει», πρόσθεσε ο Χρήστος Κούτρας, δίνοντας πάσα για να ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή της σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης από την ΕΡΤ

Tηλεόραση: Ποιες εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα