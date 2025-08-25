search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:09
25.08.2025 11:06

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους – «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου… λεφτά» (video)

25.08.2025 11:06
Πρεμιέρα έκαναν το πρωί της Δευτέρας οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ λέγοντας την πρώτη «καλημέρα» της σεζόν στους τηλεθεατές.

«Γεια σας! Τι κάνετε! Είμαστε ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς! Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου λεφτά. Έχουμε πάθει και λίγο την πλάκα μας, κοιταζόμαστε και ψάχνουμε ρούχα να χωρέσουμε», είπε καλημερίζοντας το κοινό ο Χρήστος Κούτρας.

«Τα νούμερα λένε άλλα! 12η σεζόν, σαν ψέμα. Αλήθεια. 12 χρόνια συναπτά», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιάννης Ντσούνος.

«Έχουμε και το σχετικό τρακ, προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα τι κάνουμε εδώ. Δεν είμαστε… ανώμαλοι σαν τους προηγούμενους, που ήταν χαλαροί και μια χαρά. […] Έχουμε πολλά θέματα, θα τα δείτε όλα σιγά-σιγά. Ξέρετε ότι εδώ ενημερώνεστε χωρίς κραυγές, χρόνια τώρα, και θα γελάμε κιόλας, παιδιά, γιατί χωρίς γέλιο δεν… βγαίνει», πρόσθεσε ο Χρήστος Κούτρας, δίνοντας πάσα για να ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή της σεζόν.

