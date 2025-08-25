search
25.08.2025 23:14

Super League: Με ανατροπή ο Λεβαδειακός, 3-2 την Κηφισιά – Η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής

25.08.2025 23:14
levadeiakos

Συναρπαστικό ματς έγινε στη Βοιωτία, με τον Λεβαδεικό να επιστρέφει από το 0-2 και να επικρατεί 3-2 της Κηφισιάς στην πρεμιέρα της Super League. Δύο γκολ πέτυχε ο Άλεν Όζμπολτ (39΄πεν.,67΄) και ένα ο Χισάμ Λαγιούς (35΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα με τα τέρματα του Ανδρέα Τετέι (17΄πεν.) και Χόρχε Πόμπο (25΄)

Σε ένα απολαυστικό πρώτο ημίχρονο, σημειώθηκαν τέσσερα γκολ με την Κηφισιά να αιφνιδιάζει τους γηπεδούχος, οι οποίοι βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν. Στο 17΄ ο Τετέι άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο οποίο υπέπεσε Αμπου Χάνα (χέρι). Στο 25΄ με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ ο Πόμπο έγραψε το 0-2 θέτοντας τα θεμέλια για μια μεγάλη επιτυχία των νεοφώτιστων.

Ήταν, όμως, πολύ νωρίς ακόμα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έβγαλε αντίδραση και λίγο αργότερα είχε φέρει το ματς στα ίσια. Στο 35΄ από ασιστ του Τσάπρα, ο Χισάμ Λαγιούς νίκησε τον Ραμίρες μειώνοντας το σκορ. Στο 39΄ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Μποτία και ο Όζμπολτ με ψύχραιμη εκτέλεση ισοφάρισε 2-2. 

Στο β΄ ημίχρονο το ματς εξακολούθησε να έχει γρήγορο ρυθμό, χωρίς όμως να δημιουργηθεί η παραμικρη ευκαιρία εκατέρωθεν. Μέχρι το 67΄ όταν ο Έμπο έκανε λάθος έξω από την περιοχή, ο Όζμπολτ έκλεψε και «εκτέλεσε» τον Ραμίρες για να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι είχαν πετύχει έναν μικρό άθλο και το μόνο που έμενε ήταν να διατηρήσουν τα κεκτημένα. Αυτό μάλλον δεν το σκέφτηκε ο Τσιμπόλα, που λίγα λεπτά μετά την εισοδό του στο ματς, πήγε «με τις τάπες» σε ένα αδιάφορο μαρκάρισμα και αποβλήθηκε στο 82΄. Η Κηφισιά βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα, για περισσότερα από 10 λεπτά. 

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
Κίτρινες: Τσοκάι, Όζμπολτ – Μποτία, Έμπο, Τετέι
Κόκκινη: Τσιμπόλα (82΄)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΛΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή (80΄ Κάτρης), Μπαλτσι (46΄ Συμελίδης), Παλάσιος (61΄ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73΄ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80΄ Πεντρόσο)
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (63΄ Ποκόρνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο (71΄ Πέρεθ), Τζίμας (46΄ Γκέρσον), Πόμπο (71΄ Μούσιολικ), Αντονίσε, Τετέι

Η πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού υπάρχει η εκκρεμότητα της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του τριφυλλιού, ώστε να προετοιμαστεί για τη ρεβάνς με τη Σαμσούνσπορ.

Το αξιοσημείωτο της πρώτης αγωνιστικής, στην οποία καταγράφηκε μόνο μία εκτός έδρας νίκη (του Ατρομήτου στο Αγρίνιο) ήταν ότι δεν υπήρξε ούτε μία ισοπαλία.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας και η βαθμολογία της Super League:

Άρης – Βόλος 2-0
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά 3-2
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΑΝΒΛ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. Ατρόμητος 2-0 3
2. ΑΕΚ 2-0 3
3. Άρης 2-0 3
4. Ολυμπιακός 2-0 3
5. Λεβαδειακός 3-2 3
6. ΠΑΟΚ 1-0 3
7. ΟΦΗ 0-0 0
8. Παναθηναϊκός 0-0 0
9. Κηφισιά 2-3 0
10. ΑΕΛ Novibet 0-1 0
11. Asteras Aktor 0-2 0
12. Βόλος 0-2 0
13. Παναιτωλικός 0-2 0
14. Πανσερραϊκός 0-2 0

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ δεν έχουν αγωνιστεί.

*Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ομάδας της Αθήνας.


Η επόμενη αγωνιστική  (2η)

Σάββατο 30 Αυγούστου 

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός 
19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 
21:00 Άρης-Παναιτωλικός 
21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά 

Κυριακή 31 Αυγούστου 

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 
21:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός 

