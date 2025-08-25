search
25.08.2025 08:11

Η Tesla αυξάνει τις τιμές του Cybertruck με πακέτο πολυτελείας εν μέσω χαμηλών πωλήσεων

25.08.2025 08:11
Μεγάλες παραγγελίες του Cybertruck παρά την επίδειξη-φιάσκο - Media

Ακριβότερη κατά 15.000 δολάρια γίνεται η κορυφαία έκδοση του Cybertruck, καθώς η Tesla ανακοίνωσε ότι η τιμή του μοντέλου Cyberbeast ανέρχεται πλέον στα 114.990 δολάρια, συνοδευόμενη από το νέο υποχρεωτικό «Πακέτο Πολυτελείας». Στο πακέτο περιλαμβάνονται η λειτουργία Full Self-Driving (επιβλεπόμενη) αξίας 8.000 δολαρίων, απεριόριστη υπερφόρτιση, τετραετές premium πακέτο υπηρεσιών και premium συνδεσιμότητα. Οι υπόλοιπες εκδόσεις Cybertruck διατηρούν τις τιμές τους αμετάβλητες.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη σημαντική απόκλιση από τις αρχικές υποσχέσεις του Έλον Μασκ το 2019, όταν είχε ανακοινώσει ότι το όχημα θα ξεκινούσε από τα 40.000 δολάρια. Στην πράξη, το βασικό μοντέλο που κυκλοφόρησε με καθυστέρηση στα τέλη του 2023, τιμολογήθηκε στα 60.990 δολάρια.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου το Cybertruck δυσκολεύεται να κερδίσει μερίδιο στην αγορά. Στο δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις περιορίστηκαν σε μόλις 4.306 οχήματα, το χαμηλότερο αποτέλεσμα των τελευταίων δώδεκα μηνών. Παράλληλα, ανάλογη στρατηγική υιοθετήθηκε πρόσφατα και για τα Model S και Model X, όπου προστέθηκε το ίδιο υποχρεωτικό πακέτο «Luxe», αυξάνοντας το κόστος κατά 10.000 δολάρια.

Η Tesla, που εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στις πωλήσεις των Model 3 και Model Y για την κερδοφορία της, φαίνεται να επιβαρύνει περαιτέρω τα ακριβότερα μοντέλα της, σε μια στιγμή που η ζήτηση εμφανίζεται υποτονική. Αναλυτές εκτιμούν ότι η τακτική αυτή ενδέχεται να αποξενώσει καταναλωτές που δεν επιζητούν τις επιπλέον υπηρεσίες, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την εμπορική πορεία των premium οχημάτων της εταιρείας.

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

