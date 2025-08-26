MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

Τα πρώτα ενσταντανέ από γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς μυθοπλασίας «Μια νύχτα μόνο» του Mega επικοινώνησαν μέσα από τα σόσιαλ μίντια οι Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, οι οποίοι αποτελούν το πρωταγωνιστικό δίδυμο και ξαναβρίσκονται επαγγελματικά έπειτα από τον θρυλικό «Σασμό».

Η σειρά «πατά» στην τουρκική «Χίλιες και μία νύχτες» του Kanal D.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά η νέα πρόταση του Mega πιθανόν να λάβει θέσει στο πρόγραμμα του από Οκτώβριο κι έπειτα.

Διαβάστε επίσης:

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Netflix: Πάει σινεμά και μαζεύει όλα τα… λεφτά