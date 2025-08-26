Ο Τραμπ ζητά διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από το Χάρβαρντ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να καταβάλει μια συνολική αποζημίωση 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησής του, λέγοντας ότι το κορυφαίο πανεπιστήμιο ήταν «πολύ κακό».

«Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια από το Χάρβαρντ. Μην διαπραγματεύεσαι, Λίντα», είπε ο Τραμπ στην Υπουργό Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη.

Συνέχισε, «Ήταν πολύ κακοί. Μην διαπραγματεύεσαι».

Το Χάρβαρντ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ και μια συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής άκαρπη.

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι καταπολεμά τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Αλλά το Χάρβαρντ, το μόνο πανεπιστήμιο που αντιμετωπίζει τον Λευκό Οίκο απευθείας στο δικαστήριο, έχει γίνει το επίκεντρο μιας ευρύτερης σύγκρουσης για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και την εποπτεία της πανεπιστημιούπολης – και την πεποίθηση εντός του Λευκού Οίκου ότι η στόχευση των πιο ελίτ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας είναι ένα νικηφόρο πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς ένας ομοσπονδιακός δικαστής αναμένεται σύντομα να αποφανθεί για την υπόθεση χρηματοδότησης του πανεπιστημίου κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Το Χάρβαρντ είχε ζητήσει την ταχεία έκδοση τελικής απόφασης από την Περιφερειακή Δικαστή των ΗΠΑ Άλισον Μπάροουζ πριν από τις 3 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ήταν η πρώτη ημερομηνία που θα έπρεπε να υποβάλει έγγραφα για να κλείσει η χρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

