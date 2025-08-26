Τρεις ελληνικές διακρίσεις στα WITSA Global Awards 2025 για καινοτομία και ψηφιακές υπηρεσίες

Πολύ σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν τρεις ελληνικές υποψηφιότητες στα “2025 WITSA Global Awards”, που απονεμήθηκαν στις 19 Αυγούστου 2025 στην Ταϊπέι, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη του διεθνούς φορέα.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και οι ελληνικές εταιρείες Hack The Box και Knowledge Α.Ε., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη και την ενεργό υποστήριξη του ΣΕΠΕ στις διεθνείς πρωτοβουλίες τεχνολογίας και καινοτομίας. Από το 2006, η Ελλάδα μετρά συνολικά 44 βραβεύσεις σε αυτά τα βραβεία.

Η Knowledge Α.Ε. αναδείχθηκε Award Winner στην κατηγορία “Digital Transformation of the Year” για την υπηρεσία eΥΜΣ – Greek One-Stop Shop for Business Registration, που επιτρέπει την ίδρυση επιχείρησης σε μόλις 8 λεπτά, χωρίς φυσική παρουσία ή γραφειοκρατία. Η πλατφόρμα έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει συμβάλει στην κατάταξη της Ελλάδας στην 1η θέση παγκοσμίως στον δείκτη BusinessEntry της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Knowledge Α.Ε., Βασίλης Χρηστίδης, τόνισε ότι η διάκριση αναδεικνύει την ελληνική τεχνογνωσία και την ικανότητα της χώρας να πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στην κατηγορία “Cybersecurity”, η Hack The Box βραβεύτηκε για την πλατφόρμα της που υποστηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση και αξιολόγηση επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Από το 2017, η πλατφόρμα έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,7 εκατ. χρήστες παγκοσμίως και χρησιμοποιείται από 1.500 οργανισμούς, πανεπιστήμια και κυβερνητικά ιδρύματα. Ο CEO Χάρης Πυλαρινός επισήμανε ότι η Hack The Box προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα Cybersecurity, αντιμετωπίζοντας τις συνεχώς αυξανόμενες κυβερνοαπειλές.

Το ΤΕΕ τιμήθηκε στην κατηγορία “Digital Opportunity/Inclusion Award” για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη (SDM), μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη πλατφόρμα GIS που προσφέρει πλήρη γεωχωρικά δεδομένα για αδειοδοτήσεις και επενδύσεις σε όλη τη χώρα. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γεώργιος Στασινός, επεσήμανε ότι η πλατφόρμα είναι παραγωγικά σε λειτουργία και ενισχύει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε ότι οι διακρίσεις αναδεικνύουν την ελληνική καινοτομία, ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και καταδεικνύουν τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Ο ΣΕΠΕ στηρίζει διαχρονικά ελληνικές υποψηφιότητες, φέρνοντας στο προσκήνιο εφαρμογές και πρακτικές που προβάλλουν το σύγχρονο ψηφιακό πρόσωπο της χώρας.

Ο WITSA, που ιδρύθηκε το 1978, αποτελεί διεθνή οργανισμό που αντιπροσωπεύει περισσότερους από 80 συνδέσμους πληροφορικής και πάνω από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.

