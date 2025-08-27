Αυτοματοποιημένες δηλώσεις: Η ΑΑΔΕ προχωρά σε πλήρη προσυμπλήρωση έως το 2028

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με στόχο η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς, συνταξιούχους και επαγγελματίες να γίνει περισσότερο απλή και τυπική, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει σημαντικές αλλαγές για τα επόμενα χρόνια. Κεντρικός στόχος είναι η αύξηση των προσυμπληρωμένων κωδικών και η επέκταση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, με τελικό ορίζοντα την πλήρη αυτοματοποίηση έως το 2028.
Φέτος, περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις υποβλήθηκαν προεκκαθαρισμένες. Το 2026, το σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι να φτάσει ο αριθμός αυτός τις δύο εκατομμύρια, ενώ κάθε χρόνο θα προστίθενται νέες κατηγορίες κωδικών. Παρά την αυτοματοποίηση, οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των στοιχείων πριν την τελική υποβολή.
Κάθε χρόνο θα αυξάνεται το ποσοστό των οριστικοποιημένων δηλώσεων, ώστε στο μέλλον οι δηλώσεις να υποβάλλονται πλήρως από την ΑΑΔΕ.
Φέτος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων προθεσμιών για την αποστολή στοιχείων από φορείς και επιχειρήσεις, με κυρώσεις για καθυστερήσεις. Η διαδικασία λειτούργησε ομαλά και χωρίς προβλήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων.
Η νέα προσέγγιση διευκολύνει τους φορολογούμενους και περιορίζει περιθώρια φοροδιαφυγής μέσω αυξομειώσεων εσόδων και εξόδων. Η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει στοιχεία στο έντυπο Ε1, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν αλλαγές στο Ε3 και στις δηλώσεις ΦΠΑ. Το 2026, η πλήρης προσυμπλήρωση θα περιλαμβάνει και τα εισοδήματα από ακίνητα στο έντυπο Ε2.
Σήμερα είναι ήδη προσυμπληρωμένα τα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, τεκμήρια κατοικιών και αυτοκινήτων. Όσοι δεν είχαν μεταβολές στην οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση και απέκτησαν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις, δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν το Ε1. Αρκεί να ελέγξουν ότι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί για μισθούς, συντάξεις, αποδείξεις, δάνεια, κατοικίες και αυτοκίνητα είναι σωστοί.
Για τις επιχειρήσεις, οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο έντυπο Ε3 είναι ήδη προσυμπληρωμένες με βάση τα δεδομένα που αποστέλλονται στην πλατφόρμα myDATA, διευκολύνοντας τον φορολογούμενο και μειώνοντας την πιθανότητα λαθών.
Με την επέκταση αυτής της προσέγγισης, η υποβολή δηλώσεων γίνεται πιο γρήγορη, ακριβής και ασφαλής, προχωρώντας σε μια σταδιακή μετάβαση προς πλήρη αυτοματοποίηση έως το 2028.
