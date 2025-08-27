ΕΤΕπ και ΕΥΔΑΠ υπογράφουν στρατηγική συμφωνία 250 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό υδάτινων υποδομών Αττικής

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 250 εκατ. ευρώ με την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να στηρίξει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους 514 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες της Περιφέρειας Αττικής.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ΕΥΔΑΠ, καθώς αξιοποιεί για πρώτη φορά μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για την υλοποίηση στρατηγικών έργων. Το πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί την περίοδο 2025-2030, αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των υδάτινων υποδομών της πρωτεύουσας, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τις προσπάθειες προσαρμογής στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στην ξηρασία.

Σύγχρονες υποδομές με μακροπρόθεσμα οφέλη

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και αποχετευτικού νερού, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών για τον περιορισμό απωλειών, ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων και αυτοματισμών, καθώς και μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας με στόχο τη μείωση κόστους και εκπομπών. Οι παρεμβάσεις θα διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα νερού, θα προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, θα περιορίσουν τη ρύπανση και θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το νερό και το περιβάλλον.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, τόνισε ότι «η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασικό πυλώνα για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα της οικονομίας». Πρόσθεσε πως η συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα εκσυγχρονισμού για την ΕΥΔΑΠ, καθώς έξυπνοι μετρητές, ψηφιακά συστήματα και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θα μειώσουν απώλειες και εκπομπές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της Αθήνας απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη χρηματοδότηση «καθοριστική για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τέσσερα εκατομμύρια πολίτες στην Αττική». Τόνισε ότι το νερό αποτελεί «δημόσιο αγαθό, πολύτιμο και αναντικατάστατο – την ίδια την πηγή της ζωής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, υπογράμμισε ότι η συμφωνία «αναδεικνύει την εμπιστοσύνη του σημαντικότερου επενδυτικού βραχίονα της ΕΕ στην ικανότητα της ΕΥΔΑΠ να σχεδιάζει και να υλοποιεί κρίσιμα έργα υποδομής», τα οποία θα περιορίσουν διαρροές και διακοπές ύδρευσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, δήλωσε ότι η συνεργασία με την ΕΤΕπ «στηρίζει το όραμα μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ σε μια σύγχρονη εταιρεία υποδομών, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Στήριξη μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκών στόχων

Η νέα χρηματοδότηση συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογεί η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και υπηρετεί ευρύτερους πολιτικούς στόχους: την κλιματική δράση, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή, καθώς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Πρωτοβουλίας Ανθεκτικότητας στο Νερό της ΕΕ.

Πέραν της χρηματοδότησης, η ΕΤΕπ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στην ΕΥΔΑΠ μέσω του InvestEU Advisory Hub, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής. Η συνεργασία αυτή εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την εταιρεία, που εκδήλωσε πρόθεση για συνέχιση και διεύρυνση των συνεργειών.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα καλύψει έως το 50% του προγράμματος των €514 εκατ., που αποτελεί μέρος του συνολικού επενδυτικού σχεδίου ύψους €2,5 δισ., με το υπόλοιπο να προέρχεται από ίδια κεφάλαια και ενδεχόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»