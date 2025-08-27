Με Τσίπρα ο Μητσοτάκης βρίσκει αντίπαλο, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα ψάχνονται, οι διαθέσεις Σαμαρά για κόμμα, τρία ονόματα για την ΚΟ της ΝΔ μετά το όχι της Ζέττας

Καλημέρα σας

Αν δώσουμε βάση – δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά η επιλογή είναι ελεύθερη και πάντως κάποια στοιχεία μπορεί να έχουν σημασία – στο πρώτο γκάλοπ της σεζόν, τότε προκύπτουν μέχρι και καταλυτικά πράγματα για τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις.

Η δημοσκόπηση είναι της Interview και κάποια ευρήματα πρέπει να έπεσαν σα βόμβα στα κομματικά επιτελεία – στο βαθμό πάντα, που τα θεωρούν απολύτως αξιόπιστα ή έστω ενδεικτικά κάποιων τάσεων.

Ο παράγοντας που επιδρά δραστικά έως δραματικά είναι ο… Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει.

Τρία ευρήματα που «υπόσχονται» αναταράξεις:

– Ο Μητσοτάκης βρίσκει αντίπαλο! Στο ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον νυν και τον πρώην το αποτέλεσμα διαλύει την ηγεμονία του πρώτου. Ο Μητσοτάκης έχει 31% και ο Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής με 26%. Εκείνα τα νταμπλ σκορ και πάει λέγοντας δεν (θα) υπάρχουν μάλλον.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ καλό είναι να παραγγείλει από τώρα στεφάνι και να επιλέξει ταφή ή καύση. Μην το αφήσει τελευταία στιγμή και δεν ξέρουν τα στελέχη του τι να κάνουν. Στο ερώτημα τι πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κάνει ο Τσίπρας κόμμα, μόλις ένας στους πέντε ψηφοφόρους του λέει «αυτόνομο πορεία» (το 19%). Ένας στους δύο (48%) προτιμά σύμπλευση με τον Τσίπρα και όλοι οι άλλοι είναι μπερδεμένοι.

– Στο ίδιο ερώτημα, τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση κόμματος Τσίπρα, μόλις το 39% απαντά με σιγουριά «αυτόνομη πορεία». Μάλιστα ένας στους 4 (23%), θέλει συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. 38% είναι μπερδεμένο. Όπερ σημαίνει το ΠΑΣΟΚ θα βαδίσει σε ένα πολύ λεπτό στρώμα πάγου αν και όταν εμφανιστεί ο Αλέξης.

Αυτά τα δεδομένα και βγάλτε συμπέρασμα.

Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά

Μαθαίνω ότι οι βουλευτές που μιλάνε με τον Αντώνη Σαμαρά και διατηρούν καλές προσωπικές σχέσεις μαζί, δεν έχουν διαμορφώσει ασφαλή εικόνα για το εάν ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει ή όχι κόμμα.

Οι συζητήσεις δεν είναι ευθέως πολιτικές βέβαια, καθώς το ενδιαφέρον όλων είναι να συμπαρασταθούν στον Σαμαρά για την τραγική απώλεια της κόρης του και το οικογενειακό δράμα που ζει.

Αλλά από τα συμφραζόμενα, καθότι η κουβέντα αγγίζει κάπως και τη γενική πολιτική κατάσταση, τα πράγματα είναι συγκεχυμένα ως προς τις διαθέσεις του.

«Θα είμαι ενεργός και παρών» συνηθίζει να λέει σε συνομιλητές του, χωρίς να αποσαφηνίζει κάτι περισσότερο. Πιθανόν να μην έχει πάρει οριστικές αποφάσεις και είναι λογικό. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, όλα τα ενδεχόμενα, με μικρότερες ή περισσότερες πιθανότητες το καθένα, φαίνονται ανοιχτά.

Νέες αποκαλύψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι επισυνδέσεις – το υλικό δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – κάνουν την εικόνα και την έκταση του σκανδάλου ακόμα πιο βαριά για την κυβέρνηση.

Δεν είναι μόνο ο βουλευτής Τρικάλων Θανάσης Λιούτας, που οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ποσά που έλαβε η οικογένειά του – κυκλοφόρησε κάτι για 700 χιλιάδες, αλλά ο ίδιος θα τα πει αυτά – αλλά και κάτι άλλες πληροφορίες που έρχονται από έγκυρες πηγές και λένε για εμπλοκή και ενός ακόμα υπουργού, αλλά και άλλων βουλευτών της ΝΔ.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση θέλει «να τα δώσει όλα» στη ΔΕΘ, ώστε με τις παροχές να «σκεπαστούν» οι νέες αποκαλύψεις.

Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν, αλλά μιλάμε για απελπισία.

Μετά το όχι της Ζέττας, αναζητείται πρόσωπο για γραμματέας της ΚΟ

Από τα ρεπορτάζ των τελευταίων 24ωρων είναι δεδομένο ότι η πρώτη επιλογή του Μαξίμου για τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, μετά την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, η Ζέττα Μακρή, δεν θα προχωρήσει.

Η βουλευτής Μαγνησίας απέρριψε την πρόταση κατηγορηματικά και πλέον οι επιτελείς της ΝΔ αναζητούν άλλη λύση.

Μαθαίνω ότι στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα του μετριοπαθούς Σπύρου Στύλου, εξ Άρτης.

Αλλά και πως υπάρχουν εισηγήσεις για στελέχη με πιο έντονο πολιτικό (και εσωκομματικό) προφίλ. Μου είπαν ότι τα ονόματα του Γιάννη Οικονόμου και του Ευριπίδη Στυλιανίδη είναι στις εισηγήσεις αυτές. Δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί οι δύο, αλλά σίγουρα χρειάζεται μία προσπάθεια για να πειστούν, καθώς έχουν ασκήσει κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα.

Σενάρια για deals που θα προκαλέσουν πάταγο

Τις τελευταίες εβδομάδες, στην αγορά και στα… παρασκήνια των επιχειρήσεων, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια που προκαλούν συζητήσεις, και όχι πάντα χωρίς γέλιο. Μιλούν κάποιοι για συγχωνεύσεις που θα μπορούσαν να αναταράξουν τα νερά και να προκαλέσουν πάταγο μεταξύ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα σενάρια μάλλον δεν έχουν σοβαρή βάση και θα μπορούσαν να καταταχθούν στη σφαίρα του… urban legend των διοικητικών ορόφων. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι insiders ψιθυρίζουν ότι «λίγη υπομονή δεν βλάπτει», αφήνοντας το περιθώριο για εκπλήξεις που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όσο πιο ακραίο ακούγεται το σενάριο, τόσο πιο γρήγορα εξαπλώνεται στα cafe των χρηματοπιστωτικών κύκλων και στα πηγαδάκια των μεσιτικών γραφείων. Οι γνώστες της αγοράς κρατούν χαμηλούς τόνους, παρατηρούν, σημειώνουν και… λένε απλώς «ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Μένει λοιπόν να δούμε ποιοι θα διαψευστούν, ποιοι θα επιβεβαιωθούν και ποιοι απλώς θα συνεχίσουν να παρακολουθούν από το παρασκήνιο, με την κλασική μισοχαμογελαστή προσμονή που χαρακτηρίζει τις μεγάλες επιχειρηματικές σκηνές της χώρας.

