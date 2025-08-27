Ο Γεωργιάδης διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί ασπέργιλλου στα χειρουργεία του «Άγιου Σάββα»: «Μην προκαλείτε κλίμα φόβου στους ογκολογικούς ασθενείς»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδει τα δημοσιεύματα αναφορικά με την παρουσία του θανατηφόρου μύκητα ασπέργιλλου στα χειρουργεία του ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», τα οποία προκαλούν μεγάλη ανησυχία και φόβο στους καρκινοπαθείς.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διευκρινιστική ανακοίνωσή του ΕΟΔΥ που γνωστοποιεί ότι στις πρόσφατες δειγματοληψίες, το πρόβλημα βαίνει μειούμενο. Επίσης ο Οργανισμός καθιστά σαφές ότι, παραμένουν σε ισχύ οι αυστηρές συστάσεις για συνέχιση της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στα χειρουργεία, που είναι σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι σε χθεσινή του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι η Διοίκηση καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας και τονίζει: «Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή».

Αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Aspergillus» στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», δηλώνονται τα εξής:



Αναλυτικά ο υπουργός Υγείας αναφέρει στο X: «Για όσα ψευδώς διακινήθηκαν πάλι από χθες για δήθεν επικινδυνότητα των χειρουργείων του Νοσοκομείου “Άγιος Σάββας” δημιουργώντας κλίμα φόβου στους ογκολογικούς ασθενείς του Νοσοκομείου, από τον ΕΟΔΥ εξεδεδώθη η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της επιτήρησης και διερεύνησης περιστατικού διηθητικής ασπεργίλλωσης σε ασθενή του του Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αγ. Σάββας» Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στο Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αγ. Σάββας”, στις 17/07/2025, ύστερα από ενημέρωση από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του νοσοκομείου για τη διερεύνηση περιστατικού διηθητικής ασπεργίλλωσης σε ασθενή του Αιματολογικού Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα εκτεταμένου περιβαλλοντικού μυκητολογικού ελέγχου που είχε πραγματοποιηθεί από την ΕΝΛ και έγινε επίσκεψη σε κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου καθώς και στους χώρους όπου λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης των χειρουργείων. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα και την έκταση των κατασκευαστικών εργασιών, έγιναν συστάσεις για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων με στόχο την αποτροπή επικοινωνίας του αέρα από το εργοτάξιο με τα τμήματα του νοσοκομείου και την πρόληψη λοιμώξεων που μπορεί να συνδέονται με κατασκευαστικές εργασίες στο νοσοκομείο, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ (2019, 2007).

Επίσης, προγραμματίστηκε η διενέργεια συστηματικού περιβαλλοντικού ελέγχου με καλλιέργειες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Σε συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί από τις 25/06/2025 έως και τις 19/08/2025, τέσσερις δειγματοληψίες στο πλαίσιο διευρυμένου μικροβιολογικού ελέγχου περιβάλλοντος προς έλεγχο διασποράς μυκήτων δυνητικά συνδεόμενων με κατασκευαστικές εργασίες, από 15 χώρους του νοσοκομείου, μερικοί από τους οποίους είναι εξωτερικοί χώροι.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ανεύρεση μυκήτων όπως Aspergillus fumigatus και λοιπά είδη Aspergillus spp και Rhizopusarrhizus τα οποία αποτελούν ευκαιριακά παθογόνα χαμηλής λοιμογόνου δύναμης, κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικά νεοπλάσματα, καθώς και γενικά σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή. Στις τελευταίες καλλιέργειες (18 & 19 Αυγούστου) δεν ανευρίσκονται στελέχη Rhizopus spp, στα νοσηλευτικά τμήματα ή άλλα σημεία εκτός της περιοχής όπου εκτελούνται οι κατασκευαστικές εργασίες, ενώ η συγκέντρωση των στελεχών Aspergillus spp βαίνει σταθερά μειούμενη. Σημειώνεται ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς:

• Στελέχη Aspergillus spp ανευρίσκονται υπό φυσιολογικές συνθήκες στον αέρα, ενώ με βάση τα επιστημονικά δεδομένα από διεθνείς φορείς Δημόσιας Υγείας δεν υπάρχει καθορισμένο όριο φυσιολογικών τιμών συγκέντρωσης Aspergillus sppστον αέρα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, επίπεδα μικρότερα των 10 CFU/m3 αέραχαρακτηρίζονται ως χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση διηθητικής λοίμωξης από Aspergillus spp σε νοσοκομειακό περιβάλλον με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ΜΕΘ κλπ). Οι ανευρεθείσες τιμές από τα αποτελέσματα των επαναληπτικών καλλιεργειών εσωτερικών χώρων και κλινικών τμημάτων βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα των 10 CFU/m3αέρα.

• Κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών είναι πιθανό να προκύψουν περιβαλλοντικές μεταβολές που αυξάνουν την συγκέντρωση Aspergillus spp και τον κίνδυνο μετάδοσής τους. Για το λόγο αυτό, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση και επιτήρηση για την πιθανή εμφάνιση αερογενώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων σε σοβαρά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς και λήψη προληπτικών μέτρων για τον ασφαλή αερισμό των χώρων νοσηλείας και διακίνησης των ασθενών

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, παραμένουν σε ισχύ οι συστάσεις για συνέχιση της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων καθ΄ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, με έμφαση στην αποτροπή εισόδου αέρα και σκόνης από τις περιοχές των εργασιών προς τους χώρους νοσηλείας των ασθενών και περιορισμό της έκθεσης, ιδιαίτερα των νοσηλευόμενων ασθενών με σοβαρή ανοσοκαταστολήσε εξωτερικούς χώρους.

Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του νοσοκομείου και παρακολουθεί την πορεία των μικροβιολογικών διερευνήσεων στο περιβάλλον και τα αποτελέσματα της ενεργητικής επιτήρησης για ενδεχόμενη εμφάνιση νέου περιστατικού διηθητικής ασπεργίλλωσης”.

Δηλαδή δεν υπάρχει καμμία ανησυχία για τους ασθενείς, ο δε μύκητας αυτός είναι συνηθισμένος και κυκλοφορεί στον αέρα παντού.

Παρακαλώ τους συνδικαλιστές να σέβονται τους ασθενείς και να μην δημιουργούν κλίμα πανικού επειδή δεν συμπαθούν τον Υπουργό».

