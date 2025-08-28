search
ΕΡΤ: Εγκαίνια σήμερα (28/8) στις μεταδόσεις του Ευρωμπασκετ 2025 από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews- Αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

Με τα ματς Γεωργίας- Ισπανίας  και  Ελλάδας- Ιταλίας από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews, αντιστοίχως, η ΕΡΤ «ανοίγει» τον κύκλο απευθείας μεταδόσεων αναμετρήσεων του Ευρωμπάσκετ 2025.

Στις 15.00 από την ΕΡΤ1 μεταδόθηκε «ζωντανά» ο αγώνας του πρώτου «ζευγαριού» και στις 21.30 το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι ΕΡΤNews θα καλύψει την «μονομαχία» γύρω και κάτω από τα καλάθια της Ελλάδας- Ιταλίας.

Από το ΕΡΤNews θα μεταδοθούν επίσης και οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής, δηλαδή η αναμέτρηση με τη Γεωργία, την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 15.00, καθώς και ο αγώνας με τη Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα.

Σημαντικές αναμετρήσεις, με ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις, θα καλυφθούν από ΕΡΤ1, ΕΡΑΣΠΟΡ και ertsports.gr.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων του Ευρωμπάσκετ 2025

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΕΡΤ1  15:00Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Γεωργία – Ισπανία

ERTNEWS  20:30  Pre Game  (Ζ)
ERTNEWS  21:30Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Ελλάδα – Ιταλία

ERTNEWS  23:30  Εκπομπή (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΡΤ1  16:30 , Τάμπερε (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) (Ζ)
Β’ Όμιλος – 1η Αγωνιστική: Λιθουανία – Μαυροβούνιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΕΡΤ1  15:00 Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Ιταλία – Γεωργία

ΕΡΤ1  17:00 Pre Game (Ζ)
ΕΡΤ1  18:15, Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 2η Αγωνιστική: Κύπρος – Ελλάδα

ΕΡΤ1  20:15   Post Game (Ζ)
ΕΡΤ1  23:30-00:30  Εκπομπή  (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ERTNEWS  14:00 Pre Game (Ζ)
ERTNEWS   15:00, Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα

ERTNEWS  17:00  Post Game (Ζ)
ΕΡΤ1  21:30, Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 3η Αγωνιστική: Βοσνία – Ιταλία  

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΤ1 20:45 Pre Game (Ζ)
ΕΡΤ1 21:15 , Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Σερβία – Τσεχία

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ERTNEWS  14:00 Pre Game  (Ζ)
ERTNEWS  15:00, Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική:  Ελλάδα – Βοσνία

ERTNEWS  17:00 Post Game (Ζ)
ΕΡΤ1  18:15,  Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Κύπρος – Γεωργία

ΕΡΤ1  23:30 Εκπομπή (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΤ1  20:45  Pre Game (Ζ)
ΕΡΤ1  21:15,  Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Α΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική: Τουρκία – Σερβία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΤ1  20:30 Pre Game (Ζ)
ΕΡΤ1  21:30, Λεμεσός (ΚΥΠΡΟΣ) (Ζ)
Γ΄ Όμιλος – 4η Αγωνιστική:  Ισπανία – Ελλάδα

ΕΡΤ1  23:30 Εκπομπή  (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΤ1Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΕΡΤ1Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)

Φάση των «16»

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΤ1   Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Φάση των «16»

ΕΡΤ1   Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Φάση των «16»

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΤ1  ΠροημιτελικόςΡίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΤ1  ΠροημιτελικόςΡίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΤ1  17:00,  Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Α’ Ημιτελικός

ΕΡΤ1  21:00,  Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Β’ Ημιτελικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΤ1  17:00, Ρίγα (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Μικρός Τελικός

ΕΡΤ1  20:00 Pre Game (Ζ)
ΕΡΤ1  21:00,  ΡΙΓΑ (ΛΕΤΟΝΙΑ) (Ζ)
Τελικός

