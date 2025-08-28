search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 17:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 17:00

Η Λατινοπούλου, το τρακάρισμα και η εθνικότητα του οδηγού που το προκάλεσε

28.08.2025 17:00
latinopoulou_2808_1920-1080_new

Η είδηση -ένα τρακάρισμα στην Κηφισίας- ήταν από το απόγευμα της Τετάρτης, το δε γεγονός συνέβη νωρίτερα το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Ευτυχώς για το θύμα, την Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή – το χτύπημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της από άλλο όχημα δεν ήταν σοβαρό. Το τράνταγμα που προκλήθηκε της προξένησε έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό στον αυχένα, που με μία σύντομη εξέταση στο ΚΑΤ, αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και πάντως η φροντίδα φάνηκε να δίνεται μόνο για προληπτικούς λόγους.

Ο οδηγός που προκάλεσε το ήπιο αυτό τροχαίο δεν έμεινε στο σημείο, αλλά εντοπίστηκε αργότερα.

Και από κει και μετά ξεκινάει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, προς τέρψη της Λατινοπούλου προφανώς. Όχι κυρίως διότι εντοπίστηκε ο οδηγός – που μπράβο στην τροχαία, η οποία κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά – αλλά για την… εθνικότητά του. Και δώστου αναρτήσεις τύπου, «Ινδός ο οδηγός που τράκαρε την Λατινοπούλου», σε όλες τις παραλλαγές. Με την αναφορά στο «Ινδός» πάντα.

Λες και το σημαντικό δεν είναι η εγκατάλειψη και ο εντοπισμός, αλλά η εθνικότητα. Με τέτοιο τρόπο και εστίαση, που δημιουργεί ευλόγως την πεποίθηση ότι εάν ήταν Έλληνας, δεν θα δινόταν καμία συνέχεια και δεν θα υπήρχε καμία άλλη αναφορά στην ειδησεογραφία.

Αν πάλι δεν ήταν η Λατινοπούλου το θύμα, κάτι μου λέει ότι δύσκολα η συζήτηση θα επικεντρώνονταν στην εθνικότητα του οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Αυξάνει η οργή στις ΗΠΑ για τη στήριξη Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά δεν ρωτήσανε τον… Φαήλο Κρανιδιώτη και τον Σάκη Μουμτζή

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palaistini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)

ert eurobasket
MEDIA

ΕΡΤ: Εγκαίνια σήμερα (28/8) στις μεταδόσεις του Ευρωμπασκετ 2025 από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews- Αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

famellos_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για ν/σ Λιβάνιου: «Φέρνετε έναν “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να στήσετε κομματικούς μηχανισμούς και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα»

latinopoulou_2808_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου, το τρακάρισμα και η εθνικότητα του οδηγού που το προκάλεσε

pasok_marinakis_1711_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 17:24
palaistini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)

ert eurobasket
MEDIA

ΕΡΤ: Εγκαίνια σήμερα (28/8) στις μεταδόσεις του Ευρωμπασκετ 2025 από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews- Αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

famellos_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για ν/σ Λιβάνιου: «Φέρνετε έναν “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να στήσετε κομματικούς μηχανισμούς και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα»

1 / 3