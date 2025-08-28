Η Λατινοπούλου, το τρακάρισμα και η εθνικότητα του οδηγού που το προκάλεσε

Η είδηση -ένα τρακάρισμα στην Κηφισίας- ήταν από το απόγευμα της Τετάρτης, το δε γεγονός συνέβη νωρίτερα το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Ευτυχώς για το θύμα, την Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή – το χτύπημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της από άλλο όχημα δεν ήταν σοβαρό. Το τράνταγμα που προκλήθηκε της προξένησε έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό στον αυχένα, που με μία σύντομη εξέταση στο ΚΑΤ, αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και πάντως η φροντίδα φάνηκε να δίνεται μόνο για προληπτικούς λόγους.

Ο οδηγός που προκάλεσε το ήπιο αυτό τροχαίο δεν έμεινε στο σημείο, αλλά εντοπίστηκε αργότερα.

Και από κει και μετά ξεκινάει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, προς τέρψη της Λατινοπούλου προφανώς. Όχι κυρίως διότι εντοπίστηκε ο οδηγός – που μπράβο στην τροχαία, η οποία κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά – αλλά για την… εθνικότητά του. Και δώστου αναρτήσεις τύπου, «Ινδός ο οδηγός που τράκαρε την Λατινοπούλου», σε όλες τις παραλλαγές. Με την αναφορά στο «Ινδός» πάντα.

Λες και το σημαντικό δεν είναι η εγκατάλειψη και ο εντοπισμός, αλλά η εθνικότητα. Με τέτοιο τρόπο και εστίαση, που δημιουργεί ευλόγως την πεποίθηση ότι εάν ήταν Έλληνας, δεν θα δινόταν καμία συνέχεια και δεν θα υπήρχε καμία άλλη αναφορά στην ειδησεογραφία.

Αν πάλι δεν ήταν η Λατινοπούλου το θύμα, κάτι μου λέει ότι δύσκολα η συζήτηση θα επικεντρώνονταν στην εθνικότητα του οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Αυξάνει η οργή στις ΗΠΑ για τη στήριξη Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά δεν ρωτήσανε τον… Φαήλο Κρανιδιώτη και τον Σάκη Μουμτζή

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή