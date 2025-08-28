search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 10:30

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα κάγκελα οι (κανονικοί) αγρότες, φόβος για τις επιδοτήσεις, μέχρι αύριο η υποβολή δηλώσεων 

28.08.2025 10:30
Αντιμέτωπη με την οργή των πραγματικών αγροτών, εκείνων δηλαδή που και παράγουν και περιορίζονται να ζητούν τα νόμιμα από τις επιδοτήσεις και όχι εξτρά για να… αγοράσουν φεράρι, έρχεται μέρα με τη μέρα η κυβέρνηση.

Το τερατώδες σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις και τους χιλιάδες ελέγχους που γίνονται για να εντοπιστούν αμφιλεγόμενες υποθέσεις, έχει καθυστερήσει τη διαδικασία για την καταβολή των νόμιμων ενισχύσεων στους αγρότες και από προηγούμενες οφειλές. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης) για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2025, λήγει αύριο Παρασκευή, αλλά παρατηρείται σωρεία προβλημάτων.

Ο κίνδυνος είναι να βρεθεί στον αέρα σημαντικός αριθμός αγροτών, διότι υπάρχουν γραφειοκρατικά κωλύματα, προβλήματα στους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην ταυτοποίηση στο σύστημα πολλών αγροτεμαχίων και κυρίως πλήθος εκκρεμοτήτων που συνδέονται με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όπως ελλιπή στοιχεία στο Ε9, λάθη στις δηλώσεις, κληρονομικά κ.λπ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι χιλιάδες παραγωγοί να βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, υπολογίζεται ότι ένας στους τέσσερις αγρότες που είναι να υποβάλλουν δήλωση, δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Συνδικαλιστές και γνώστες της κατάστασης και των όσων γίνονται τελευταία με τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνουν τον κίνδυνο να χαθούν επιδοτήσεις για χιλιάδες αγρότες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι – παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα είναι γνωστά – από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στην υποβολή των δηλώσεων, παρότι η διαδικασία ξεκίνησε τέλη Μαΐου, με μεγάλη καθυστέρηση, και ότι στις 30 Ιουλίου ανακοινώθηκε η παράταση έως τις 29/8.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης του Οργανισμού, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 παραμένει η Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 και όπως αναφέρεται, «δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας».

Ωστόσο, ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι βάσει εγγράφου της Κομισιόν προς τον ίδιο, «χωρίς τη δήλωση του ΑΤΑΚ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων» κατά την τρέχουσα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών και καθώς «έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ», αποφασίστηκε να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προσπάθησε να δικαιολογήσει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, αποδίδοντας το φαινόμενο στην προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ «με διαδικασίες που στο παρελθόν δεν γίνονταν», αλλά και διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει εμπλοκή στη ροή των ενισχύσεων από την ΕΕ.

Βέβαια, ο υπουργός παρέπεμψε στον… Σεπτέμβριο για την έναρξη των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και εξέφρασε την… κατανόησή του για τους αγρότες που ασφυκτιούν οικονομικά, αλλά δεσμεύτηκε ότι «στο τέλος της ημέρας θα έχουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη».

