Επιχείρηση διάσωσης 120 προσφύγων ανοιχτά της Ρόδου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη διάσωση περίπου 120 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου προχώρησε το Λιμενικό.
Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, το Λιμενικό προχώρησε στον εντοπισμό και στη διάσωση περίπου 120 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.
Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ρόδου. Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Διαβάστε επίσης
Αλεξανδρούπολη: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα σε παραλία της Μάκρης
Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε στο δήμαρχο και συνελήφθη – Υπέστη εγκεφαλικό στο ΑΤ
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.