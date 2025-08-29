search
29.08.2025 23:52

Επίθεση μεθυσμένου τουρίστα σε γυναίκα στην Κρήτη: Την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

29.08.2025 23:52
endoikogeniaki_via

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μεθυσμένος νεαρός τουρίστας, επιτέθηκε σε μια κοπέλα και τη γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου. Το συμβάν έγινε έξω από τράπεζα όπου είχε πάει η νεαρή γυναίκα για να σηκώσει χρήματα από ΑΤΜ.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας προσέγγισε τη νεαρή γυναίκα, ρωτώντας την κάτι στα αγγλικά, λόγω όμως και της κατάστασης του -όντας υπό την επήρεια αλκοολ– αυτά που της έλεγε ήταν ασυνάρτητα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τον ξαναρωτήσει τι ακριβώς ήθελε, καθώς δεν έβγαζε νόημα από τα λεγόμενα του.

Τότε ο νεαρός χωρίς καν να τη γνωρίζει προσωπικά, της επιτέθηκε άγρια, χτυπώντας τη με μπουνιές, στη μέση του δρόμου!

Στο σημείο μαζεύτηκε κόσμος προκειμένου να βοηθήσει τη νεαρή κοπέλα που σοκαρισμένη, προσπαθούσε να καταλάβει πως και γιατί δέχθηκε αυτή την αναίτια επίθεση, ενώ ο θερμόαιμος τουρίστας ακινητοποιήθηκε από την Αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο από περαστικούς.

