29.08.2025 09:33

Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

29.08.2025 09:33
probata new

Ακόμη δυο κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο νομό Καρδίτσας.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Παλαμά και της Μεταμόρφωσης.

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής υπογραμμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα κάτωθι μέτρα βιοασφάλειας:

  1. Να αποφεύγεται η είσοδος στην εκμετάλλευση τρίτων
  2. Να γίνεται χρήση από το προσωπικό φορμών μίας χρήσης, γαντιών και ποδοναριών
  3. Να γίνεται ψεκασμός με απολυμαντικό των οχημάτων και των υποδημάτων του εργατικού προσωπικού πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση και τον περιβάλλοντα χώρο αυτής(αν δεν μπορεί να αποφευχθεί) και κατά την έξοδο από αυτή
  4. Να χρησιμοποιείται κατάλληλο και εγκεκριμένο απολυμαντικό στην κατάλληλη αραίωση
  5. Να τηρείται ο χρόνος που απαιτείται για να δράσει το απολυμαντικό και αναφέρεται ως χρόνος εφαρμογής επάνω στην συσκευάσία

Τέλος υπενθυμίζεται ότι στην Π.Ε. Καρδίτσας έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν δημιουργηθεί ζώνες, γύρω από τις εστίες, σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΥΠΑΑΤ και, εκτός από την απαγόρευση διακίνησης για οποιοδήποτε λόγο των αιγοπροβάτων, προβλέπονται αυστηρά μέτρα και στην διακίνηση ζωοτροφών, για την τήρηση των οποίων αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας.

