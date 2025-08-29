Kαρδίτσα: Δύο ακόμη κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακόμη δυο κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο νομό Καρδίτσας.
Τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Παλαμά και της Μεταμόρφωσης.
Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής υπογραμμίζει ότι οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα κάτωθι μέτρα βιοασφάλειας:
Τέλος υπενθυμίζεται ότι στην Π.Ε. Καρδίτσας έχουν ληφθεί μέτρα και έχουν δημιουργηθεί ζώνες, γύρω από τις εστίες, σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του ΥΠΑΑΤ και, εκτός από την απαγόρευση διακίνησης για οποιοδήποτε λόγο των αιγοπροβάτων, προβλέπονται αυστηρά μέτρα και στην διακίνηση ζωοτροφών, για την τήρηση των οποίων αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας.
