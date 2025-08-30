82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Αντιμέτωποι με την Απειλή 

Τον πορνογραφικό ιστότοπο που έκλεψε και παραποίησε φωτογραφίες πολλών γυναικών, μεταξύ των οποίων και της Τζόρτζια Μελόνι, τον κλείνουν με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο σάλος όμως συνεχίζεται, αφού πρόκειται για την πρωθυπουργό. Όταν βρίσκεται ανυπεράσπιστη η ίδια, τι περιμένει τον ανώνυμο πολίτη; Εδώ στο Λίντο, πάντως, το κρυφτούλι της λιακάδας με τις βροχοπτώσεις συντηρεί το αίσθημα του αιφνιδιασμού. Όσο για τους μαγαζάτορες, ειδικά στην κεντρική λεωφόρο Σάντα Μαρία Ελιζαμπέτα, τους γεμίζει ανησυχία η προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο κινητοποίηση των οργανώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

Τι σύμπτωση, όσα προβάλλονται στις αίθουσες του φεστιβάλ με διαφορετικά θέματα και τίτλους, θαρρείς αντανακλούν ή και πολλαπλασιάζουν μιαν ορισμένη αλληλεπίδραση, της καθημερινότητας και της μυθοπλασίας.

Σκηνή από την ταινία του Παρκ Τσαν Γουκ «No other choice»

Στο “NO OTHER CHOICE”, αρχικά, ο Πάρκ Τσαν-Γουκ (“Oldboy”, «Εκδίκηση μιας κυρίας», «Η υπηρέτρια») διηγείται τη μεταμόρφωση ενός στελέχους χαρτοβιομηχανίας σ’ εγκληματία, από την στιγμή της απόλυσής του ως την απελπισμένη προσπάθεια του ν’ ανακτήσει το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, την οικογενειακή ευτυχία και τον αυτοσεβασμό του.

Ώσπου να δολοφονηθούν οι ανθυποψήφιοι ειδικών προϊόντων, να κερδίσει την σιωπηλή συμπαράσταση της γυναίκας και του γιου, να ματαιώσει την πώληση της βίλας και να διαλύσει τις υποψίες του αστυνομικού επιθεωρητή, το μαύρο χιούμορ, η παρωδία, οι ανατροπές και η σκηνοθετική μαεστρία συνθέτουν ένα ευρηματικό, κοινωνικό θρίλερ.

Αλλά ο χρόνος που μεσολαβεί, φέρνει την μεγαλύτερη ανατροπή, τον αυτοματισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Ένας επιστάτης – ελεγκτής υπερσύγχρονων μηχανημάτων που δεν ξέρουν ν’ απεργούν; Όταν παραμονεύει η απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης ακόμη και η εξαγορά του εργοστασίου από τους Αμερικανούς μοιάζει ασήμαντη.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η πρωταγωνίστριά του Έμμα Στόουν, κατά την αποβίβασή τους στο Λίντο της Βενετίας, για την προβολή της ταινίας του πρώτου «Bughogna»

Ένας άλλος Νοτιοκορεάτης, ο Γιάνγκ Τσουν-Χουάνγκ, είχε απαντήσει στην αμερικανική αισιοδοξία του Στίβεν Σπίλμπεργκ («Εξωγήινος») το 2002 με τη δική του περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας “Save the Green Planet” που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Στηριγμένος στην κεντρική της ιδέα, ο σεναριογράφος ΓουίλΤρέισι τη διασκευάζει και την εμπλουτίζει μ’ υπερφορτωμένους διαλόγους και αναφορές στις μικρές ή μεγάλες φοβίες της εποχής μας, προσφέροντας στον Γιώργο Λάνθιμο το υλικό για ν’ αφήσει πίσω του την προηγούμενη αποτυχία («Iστορίες καλοσύνης») και να επιστρέψει, ύστερα από τον Χρυσό Λέοντα (“POOR THINGS”) με την «Βουγονία» αλλάζοντας περιεχόμενο αλλ’ όχι ύφος.

Πάλι η γνώριμη ανάμειξη των ειδών, η προβλέψιμη επιτήδευση, τα δάνεια κι οι διογκωμένες καταστάσεις, οι φακοί σ’ ενίσχυση του παράδοξου για το παράδοξο (κάποτε αποδοκίμαζαν την τέχνη για την τέχνη). Παρ’ όλ’ αυτά, το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι ανάμεσα στον συνωμοσιολόγο – μελισσοκόμο – απαγωγέα (Τζέσι Πλίμονς) και το θύμα του (Έμα Στόουν), την κομψή, κυνική διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας την οποία, ο πρώτος υποπτεύεται ως υπεύθυνη για το κώμα στο οποίο βρίσκεται η μητέρα του και, κυρίως, ως Άλιεν μ’ αποστολή από τον πλανήτη Ανδρομέδα να καταστρέψει τη Γη, λειτουργεί στην εντέλεια. Κι όταν η επιστημονική φαντασία σμίγει με την δυστοπία, η πολιτική σάτιρα αντιμετωπίζει την υπαρξιακή απειλή. Είναι, άραγε, τέτοια η αποτυχία του πολιτισμού μας ώστε να επαφίεται η συνέχιση του στο έλεος των εξωγήινων;

Καλύτερα, επειδή ο παλιός είναι αλλιώς, συνοψίζει ο βραβευμένος βετεράνος Βέρνερ Χέρτσογκ στο ντοκιμαντέρ “GHOST ELEPHANTS” : σύμφωνα με την μυθολογία μιας φυλής της Αφρικής, ο άνθρωπος κατάγεται απο τον ελέφαντα. Ο μύθος, προς γενική κατάπληξη, συμπίπτει με τα εργαστηριακά αποτελέσματα DNA αμερικανικού πανεπιστημίου. Με δικά μας λόγια, το σινεμά μας θυμίζει πως η μεγαλύτερη απειλή για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι, ίσως, η λατρεία της τεχνολογίας με τίμημα την απώλεια του μύθου.

Κι αν στα φεστιβάλ οι μύθοι επιζούν, τότε κι αυτά καλώς διεξάγονται.

