search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 09:50
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 08:10

ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωση σταθμού Besmaya 282,5 MW στη Βαγδάτη ενισχύει συνεργασία με Mass Group Holding και διεθνή ανάπτυξη

30.08.2025 08:10
Besmaya avax

Τη λειτουργία και παράδοση του νέου Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Besmaya στη Βαγδάτη, ισχύος 282,5 MW, ολοκλήρωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ, σηματοδοτώντας την επιτυχή υλοποίηση τρίτου κατά σειρά έργου στον ίδιο σταθμό και εδραιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία με την Mass Group Holding (MGH).

Η νέα μονάδα, προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, λειτουργεί με φυσικό αέριο και περιλαμβάνει αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, αυξάνοντας την ισχύ και την απόδοση του παραγόμενου φορτίου. Η κατασκευή της ενσωματώνει υψηλή τεχνολογική και κατασκευαστική πολυπλοκότητα, ενώ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της ζήτησης.

Μέχρι σήμερα, η ΑΒΑΞ έχει παραδώσει έργα συνολικής ισχύος άνω των 3.430 MW στην Mass Group Holding, ενώ η συνεργασία εκτείνεται και στη Ρουμανία, με το έργο συνδυασμένου κύκλου MINTIA, ισχύος 1.750 MW, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που εκτελούνται στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση του Besmaya ενισχύει περαιτέρω τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με την MGH.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου, επεσήμανε την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση: «Η ομάδα μας πέτυχε την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας και υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχία αυτή ακολουθεί τα δύο προηγούμενα έργα στον ίδιο σταθμό και το εν εξελίξει έργο Mintia Power Plant στη Ρουμανία».

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με την MGH: «Η ανάθεση του τέταρτου έργου αποτελεί τιμή και ευθύνη για εμάς, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους».

Κλείνοντας, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε τη διεθνή στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου: «Μέσα από έργα μεγάλης κλίμακας, η ΑΒΑΞ διευρύνει τη διεθνή παρουσία της στην αγορά ενέργειας, επιδιώκει νέες επιτυχίες, δημιουργεί διαρκή αξία και προάγει βιώσιμη ανάπτυξη».

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antetokounmpo-54
MEDIA

Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

hotel_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξενοδοχεία Αθήνας: Χαμηλότερα από τις προσδοκίες οι επιδόσεις τον Ιούλιο, απογοήτευση στον κλάδο

porsche new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Εκτός κινδύνου οι δύο τραυματίες

troxaio patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Εκτός κινδύνου η 8χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή, νεκρή μία ηλικιωμένη – «Έσωσε με τον θάνατό της το παιδί μου»

famellos-deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί και πώς επιτίθεται στο κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας – Εβδομάδα επαφών για Φάμελλο εν όψει ΔΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

moutsinas_ouganta
LIFESTYLE

Ο Νίκος Μουτσινάς εξερευνά την Αφρική – Η ανάρτηση από την Ουγκάντα (photos)

P90550959_highRes_the-all-new-bmw-m135-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα - Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 09:44
antetokounmpo-54
MEDIA

Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

hotel_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξενοδοχεία Αθήνας: Χαμηλότερα από τις προσδοκίες οι επιδόσεις τον Ιούλιο, απογοήτευση στον κλάδο

porsche new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Εκτός κινδύνου οι δύο τραυματίες

1 / 3