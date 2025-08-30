ΑΒΑΞ: Ολοκλήρωση σταθμού Besmaya 282,5 MW στη Βαγδάτη ενισχύει συνεργασία με Mass Group Holding και διεθνή ανάπτυξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη λειτουργία και παράδοση του νέου Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Besmaya στη Βαγδάτη, ισχύος 282,5 MW, ολοκλήρωσε ο Όμιλος ΑΒΑΞ, σηματοδοτώντας την επιτυχή υλοποίηση τρίτου κατά σειρά έργου στον ίδιο σταθμό και εδραιώνοντας τη μακροχρόνια συνεργασία με την Mass Group Holding (MGH).
Η νέα μονάδα, προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, λειτουργεί με φυσικό αέριο και περιλαμβάνει αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο, αυξάνοντας την ισχύ και την απόδοση του παραγόμενου φορτίου. Η κατασκευή της ενσωματώνει υψηλή τεχνολογική και κατασκευαστική πολυπλοκότητα, ενώ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της ζήτησης.
Μέχρι σήμερα, η ΑΒΑΞ έχει παραδώσει έργα συνολικής ισχύος άνω των 3.430 MW στην Mass Group Holding, ενώ η συνεργασία εκτείνεται και στη Ρουμανία, με το έργο συνδυασμένου κύκλου MINTIA, ισχύος 1.750 MW, ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που εκτελούνται στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση του Besmaya ενισχύει περαιτέρω τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με την MGH.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Χρήστος Ιωάννου, επεσήμανε την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση: «Η ομάδα μας πέτυχε την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας και υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχία αυτή ακολουθεί τα δύο προηγούμενα έργα στον ίδιο σταθμό και το εν εξελίξει έργο Mintia Power Plant στη Ρουμανία».
Τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με την MGH: «Η ανάθεση του τέταρτου έργου αποτελεί τιμή και ευθύνη για εμάς, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους».
Κλείνοντας, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε τη διεθνή στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου: «Μέσα από έργα μεγάλης κλίμακας, η ΑΒΑΞ διευρύνει τη διεθνή παρουσία της στην αγορά ενέργειας, επιδιώκει νέες επιτυχίες, δημιουργεί διαρκή αξία και προάγει βιώσιμη ανάπτυξη».
