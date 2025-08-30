search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 00:44
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

30.08.2025 00:08

Έλον Μασκ: Μήνυσε πρώην μηχανικό της xAI – Τον κατηγορεί ότι υπέκλεψε μυστικά και τα «προώθησε» στην OpenAI

Φουντώνει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αλληλοκατηγορούνται και για… αθέμιτες πρακτικές.

Επόμενο επεισόδιο, η μήνυση που κατέθεσε ο Έλον Μασκ εναντίον πρώην μηχανικού της νεοφυούς εταιρείας του στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, xAI, κατηγορώντας τον ότι υπέκλεψε εμπορικά μυστικά που σχετίζονται με το chatbot Grok και τα μετέφερε στην ανταγωνίστρια OpenAI.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε την Πέμπτη (28/8) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, ο Σουέτσεν Λι (Xuechen Li) φέρεται να έκλεψε εμπιστευτικά δεδομένα που αφορούν «πρωτοποριακές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητες ανώτερες από αυτές που προσφέρει το ChatGPT», λίγο πριν αναλάβει νέα θέση στην OpenAI.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Λι εργαζόταν στην xAI από πέρυσι, συμμετέχοντας στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του Grok. Λίγο μετά την αποδοχή πρότασης εργασίας από την OpenAI και την πώληση μετοχών της xAI αξίας 7 εκατ. δολαρίων, φέρεται να πήρε μαζί του εμπιστευτικό υλικό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πρώην εργαζόμενός της παραδέχθηκε την κλοπή σε συνάντηση στις 14 Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν και πρόσθετα αρχεία σε συσκευές του, τα οποία δεν είχε αποκαλύψει.

Η xAI ζητά από το δικαστήριο χρηματική αποζημίωση (χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος), καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που θα εμποδίζουν τον Λι να συνεχίσει την εργασία του στην OpenAI.

Η μήνυση κατά του Λι δεν είναι η μοναδική κίνηση της xAI. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου η εταιρεία κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή κατά της OpenAI και της Apple στο Τέξας, κατηγορώντας τις για μονοπωλιακές πρακτικές στην αγορά chatbots.

Πόλεμος Μασκ – Άλτμαν

Ο Μασκ, συνιδρυτής της OpenAI, έχει ήδη στραφεί νομικά κατά της εταιρείας και του CEO της, Σαμ Άλτμαν, καθώς θεωρεί ότι έχουν παρεκκλίνει από την αρχική αποστολή της OpenAI, που ήταν να υπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Από την πλευρά της, η OpenAI απάντησε με αντεπίθεση μέσω αγωγής τον Απρίλιο, κατηγορώντας τον Μασκ για παρενόχληση.

