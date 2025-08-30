Metlen: Από 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε LSE και Χ.Α.

Τη διαπραγμάτευση 13.998.756 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE) και στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) εγκαινιάζει η εταιρεία, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 153,99 εκατομμυρίων ευρώ. Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν ως αντάλλαγμα για τις μετοχές της Metlen Α.Ε. που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1,573 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 143.022.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Metlen στις διεθνείς αγορές.

Σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε εγκρίνει την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των εναπομείναντων κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Α.Ε., που δεν αποκτήθηκαν μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών. Το αντάλλαγμα για κάθε μετοχή της Metlen Α.Ε. είναι μία νεοεκδοθείσα κοινή ονομαστική μετοχή της Metlen PLC, εκπεφρασμένη σε ευρώ, ονομαστικής αξίας 11,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες, η εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «equity shares» της Επίσημης Λίστας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) θα ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο LSE και στο Χ.Α. θα ξεκινήσει την ίδια ημερομηνία, στις αντίστοιχες ώρες για Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Η παράδοση των νέων μετοχών στους μετόχους της Metlen A.E. πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων συστημάτων CREST, Άυλων Τίτλων ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Metlen PLC σε κοινές ονομαστικές μετοχές ανέρχεται σε 1.573.252.780 ευρώ, διαιρούμενο σε 143.022.980 κοινές μετοχές. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν αλλαγές σε ημερομηνίες ή ώρες διαπραγμάτευσης.

