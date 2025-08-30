Super League: Για το 2 στα 2 ο Ολυμπιακός και ο Άρης – Το πρόγραμμα της ημέρας

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League.

H αρχή θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό όπου ο Βόλος μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη στο Βικελίδης έχει ακόμη δυσκολότερο έργο αντιμετωπίζοντας τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Στη συνέχεια στις 7.30 μ.μ στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός που ηττήθηκε με 2-0 στην OPAP Arena στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ που θα κάνει την δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μετά την αναβολή του ματς της 1ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στις 9 το βράδυ ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο Βικελίδης τον Παναιτωλικό με στόχο να κάνει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου που προέρχεται από την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τον Ατρόμητο, ενώ στις 9.30 το βράδυ στην AEL F.C Arena θα αναμετρηθούν η ΑΕΛ και η Κηφισιά που κέρδισαν πέρυσι την άνοδο από την Super League 2.

Aναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές για τα ματς του Σαββάτου για την 2η αγωνιστική της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Διαιτητής: Tσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)

Boηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης)/Κορώνας (Πειραιώς)

VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Xαλκιδικής)/ Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)

4ος διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Διαιτητής: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)

Boηθοί: Νίκζας (Λάρισας)/ Κλεπετσάνης (Κορίνθου)

VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)/ Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)

4ος διαιτητής: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Διαιτητής: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)

Boηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών)/Στάικος (Λάρισας)

VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)/Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)

4ος διαιτητής: Γιαννούκας Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

ΑΕΛ Νovibet-Κηφισιά (21:30)

Διαιτητής: Κουκουλάς Παναγιώτης (Λέσβου)

Boηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας)/Χριστοδούλου (Ημαθίας)

VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)/Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)

4ος διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

