search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 17:27
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 15:32

Super League: Για το 2 στα 2 ο Ολυμπιακός και ο Άρης – Το πρόγραμμα της ημέρας

30.08.2025 15:32
super-league_1902_1460-820_new

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Super League.

H αρχή θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό όπου ο Βόλος μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη στο Βικελίδης έχει ακόμη δυσκολότερο έργο αντιμετωπίζοντας τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Στη συνέχεια στις 7.30 μ.μ στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός που ηττήθηκε με 2-0 στην OPAP Arena στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ που θα κάνει την δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα μετά την αναβολή του ματς της 1ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Στις 9 το βράδυ ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο Βικελίδης τον Παναιτωλικό με στόχο να κάνει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου που προέρχεται από την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τον Ατρόμητο, ενώ στις 9.30 το βράδυ στην AEL F.C Arena θα αναμετρηθούν η ΑΕΛ και η Κηφισιά που κέρδισαν πέρυσι την άνοδο από την Super League 2.

Aναλυτικά το πρόγραμμα και οι διαιτητές για τα ματς του Σαββάτου για την 2η αγωνιστική της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Διαιτητής: Tσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)
Boηθοί: Μπαλιάκας (Κοζάνης)/Κορώνας (Πειραιώς)
VAR: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Xαλκιδικής)/ Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
4ος διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Διαιτητής: Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
Boηθοί: Νίκζας (Λάρισας)/ Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)/ Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)
4ος διαιτητής: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Διαιτητής: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Boηθοί: Φωτόπουλος (Αθηνών)/Στάικος (Λάρισας)
VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)/Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
4ος διαιτητής: Γιαννούκας Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

ΑΕΛ Νovibet-Κηφισιά (21:30)

Διαιτητής: Κουκουλάς Παναγιώτης (Λέσβου)
Boηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας)/Χριστοδούλου (Ημαθίας)
VAR: Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών)/Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
4ος διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών

Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Eurobasket 2025: Η εθνική για το 2 στα 2 κόντρα στη Κύπρο – Ματσάρες με Λιθουανία-Γερμανία και Γαλλία-Σλοβενία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών – Πιέσεις στις ΗΠΑ για ανάκληση της απαγόρευσης

rods limani 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στη Ρόδο: Ένας άνδρας και μία ανήλικη νεκροί σε παραλία

adonis georgiadis 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

dolofonia1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Video-ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου

tiktok_trump
MEDIA

Το TikTok γεμίζει με παράνομους ανιχνευτές και η Apple τους ξεσκεπάζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 17:23
oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έντονες αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών – Πιέσεις στις ΗΠΑ για ανάκληση της απαγόρευσης

rods limani 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με μετανάστες στη Ρόδο: Ένας άνδρας και μία ανήλικη νεκροί σε παραλία

adonis georgiadis 654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για τον ιδιοκτήτη εστιατορίου που έδιωξε σιωνιστές στη Νάξο: «Ντροπή, στους Τούρκους τουρίστες δεν λέτε κάτι για την Κύπρο»

1 / 3