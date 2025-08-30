Τα… κλασικά Κουφονήσια

Για δέκατη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων επιστρέφει με μια επετειακή διοργάνωση που αναδεικνύει τη μοναδικότητα της μουσικής στο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη, το φεστιβάλ συνεχίζει να ενώνει πολιτισμούς, εποχές και αισθητικές, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην ελληνική μουσική δημιουργία, διατρέχοντας τον χρόνο.

Η φετινή διοργάνωση, με θεματική «Πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου», εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού μέσα από συναυλίες, δρώμενα και συνεργασίες υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά εκδηλώσεις, που άρχισαν στις 20 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ «Αντίλαλος του Αύριο», συναυλία νέων σολίστ

Μια συναυλία αφιερωμένη στη νέα γενιά Ελλήνων σολίστ. Τρεις νεαροί μουσικοί, κάτω των 18 ετών και ήδη διακεκριμένοι σε διεθνείς διαγωνισμούς και μεγάλες μουσικές σκηνές, θα ερμηνεύσουν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Πιάνο: Φίλιππος Κλαψινάκης και Θοδωρής Φιλιππόπουλος, κιθάρα: Κωνσταντίνα Ανδρίτσου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Where east meets west», συναυλία τζαζ με επιρροές από Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο

Μια ιδιαίτερη τζαζ σύμπραξη με το πολυβραβευμένο Harper Trio, που απαρτίζεται από τη Maria-Christina Harper, την Josephine Davies και τον Evan Jenkins. Ηλεκτροακουστική άρπα: Maria-Christina Harper , σαξόφωνο: Josephine Davies, ντραμς: Evan Jenkins.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Ρόδον αμάραντον»,βυζαντινοί ύμνοι για το Γενέσιον της Θεοτόκου

Στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, η χορωδία musicAeterna Byzantina, που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, θα παρουσιάσει μια κατανυκτική συναυλία βυζαντινής ψαλτικής παράδοσης, υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή, με σολίστ την παγκοσμίου φήμης Λιβανέζα ερμηνεύτρια βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε.

Χορωδία: musicAeterna Byzantina , χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής , σολίστ: Ριμπάλ Ουέχμπε

ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου», ο ελληνικός ήχος ως πορεία μνήμης, μύθου και πολιτισμού.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Κέρο, σε συν-διοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο ενός δρώμενου που διατρέχει πέντε χιλιετίες ελληνικού ήχου, με την υπογραφή του Μιχαήλ Μαρμαρινού, σε ζωντανή αναμετάδοση.

Το πρόγραμμα ξεκινά με αρχαιοελληνική μουσική, ερμηνευμένη σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων και συνεχίζει μέσα στους αιώνες: βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική μουσική, Αναγέννηση, παραδοσιακό ρεπερτόριο, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή με συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: χορωδία musicAeterna Byzantina, με σολίστ τη Ribale Wehbe, Δημήτρης Τηλιακός, Όλια Λαζαρίδου, Δημήτρης Δεσύλλας, Γιώργος Ταμπάκης, Σωκράτης Σινόπουλος, Callum Armstrong, Maria-Christina Harper, Oros Ensemble.

Διαβάστε επίσης:

Οι δύο «γραμμές» του Ανδρουλάκη

Ο Τσίπρας, ο Φάμελλος, το «νέο κόμμα» και η «συγχώνευση»

Το δίλημμα της Χαμάς