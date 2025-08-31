search
31.08.2025 09:20

Λιάγκας και Αντωνά στην πρώτη του selfie με… Λάκη Γαβαλά

31.08.2025 09:20
antona-gavalas-liagkas

Στη Μύκονο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά.

Το ζευγάρι έχει επιβεβαιώσει τις φήμες ότι είναι μαζί, ωστόσο μέχρι χθες απέφευγε να κάνει κοινές αναρτήσεις.

Αυτό το άλλαξε ο… Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος έβγαλε μία φωτογραφία μαζί τους, όπου και οι τρεις δείχνουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά είχε πει πρόσφατα πως το ότι αποφάσισε να είναι μαζί του, έγινε γιατί είδε μία πλευρά του που δεν έχει δει ο κόσμος:

«Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει» είπε χαρακτηριστικά.

