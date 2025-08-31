search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

31.08.2025 07:09

Σκιές στην οικονομία: Νέες επιχειρήσεις με το σταγονόμετρο και πτωχεύσεις σε άνοδο

31.08.2025 07:09
Από σήμερα η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων Μαρτίου - Media

Η αύξηση των νέων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 δείχνει αρχικά μια θετική εικόνα. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδεικνύεται λιγότερο αισιόδοξη: το κύμα εγγραφών αφορά κυρίως μικρές και πολύ μικρές μονάδες με περιορισμένη δυναμική, ενώ οι πτωχεύσεις ανεβαίνουν, υπονομεύοντας την «ανάκαμψη» που καταγράφεται στους αριθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 35.150, αυξημένες κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (31.489). Ωστόσο, συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του έτους (36.909) καταγράφεται πτώση 4,8%, στοιχείο που δείχνει ότι η τάση δεν είναι σταθερά ανοδική.

Την ίδια στιγμή, οι πτωχεύσεις έφτασαν τις 60, αυξημένες κατά 30,4% σε σχέση με πέρσι (46). Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, 131 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε λουκέτο μέσω πτωχευτικής διαδικασίας. Και αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις χιλιάδες οικειοθελείς παύσεις δραστηριότητας, όπου οι επιχειρηματίες απλώς δεν αντέχουν άλλο.

Μικρές και ευάλωτες μονάδες

Η ανάλυση δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις – καφετέριες, μικρές μεταφορικές, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που απλώς «εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς». Ατομικές και προσωπικές εταιρείες κυριαρχούν, με τις κεφαλαιουχικές να παραμένουν περιορισμένες. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μικρής κλίμακας δραστηριότητες που δύσκολα μπορούν να δώσουν πραγματική αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Μεταφορά και Αποθήκευση (+60,2%) και στη Μεταποίηση (+37%). Όμως οι τομείς με μεγάλη βαρύτητα για το μέλλον της οικονομίας, όπως η Ενέργεια (-23,1%) και η Εστίαση (-10,2%), κατέγραψαν σημαντική κάμψη.

Γεωγραφικές ανισορροπίες

Ανά περιφέρεια, η εικόνα αποκαλύπτει και τις ανισότητες της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Στη Βόρεια Ελλάδα, το εμπόριο και η επισκευή οχημάτων κυριάρχησαν, με 1.334 εγγραφές σε 8.544.
  • Στην Κεντρική Ελλάδα, η γεωργία αποτέλεσε τον πυλώνα με 2.142 εγγραφές σε 8.248.
  • Στην Αττική, οι επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες ξεχώρισαν με 2.453 σε 13.632, αλλά τα μεγέθη παραμένουν μικρά για μια περιοχή με τόσο υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων.
  • Στα νησιά Αιγαίου και την Κρήτη, η γεωργία συγκέντρωσε 1.075 εγγραφές σε 4.726.

Η εικόνα δείχνει μια οικονομία που εξακολουθεί να στηρίζεται σε μικρές, τοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες, χωρίς ισχυρή βιομηχανική ή τεχνολογική βάση.

Κυριαρχία μικροεπιχειρήσεων

Οι αριθμοί ανά νομική μορφή επιβεβαιώνουν το μοτίβο:

  • Ατομικές επιχειρήσεις: 23.864, κυρίως στη Γεωργία (4.958).
  • Προσωπικές: 5.921, με επίκεντρο την Εστίαση (1.253).
  • Κεφαλαιουχικές: μόλις 101 στη Διαχείριση Ακινήτων – ασήμαντο νούμερο για μια χώρα που θέλει επενδύσεις.
  • Λοιπές μορφές: 4.935, κυρίως στη Διαχείριση Ακινήτων (796).

Παρά την αύξηση των ιδρύσεων, το επιχειρηματικό τοπίο παραμένει εύθραυστο και γεμάτο παγίδες. Η οικονομία εξακολουθεί να παράγει μικρού μεγέθους και χαμηλής προστιθέμενης αξίας επιχειρήσεις, ενώ η άνοδος των πτωχεύσεων αποκαλύπτει τις δυσκολίες βιωσιμότητας.

Η εικόνα είναι λιγότερο αισιόδοξη απ’ όσο δείχνουν οι «γυμνοί» αριθμοί: πίσω από τα ποσοστά κρύβεται μια επιχειρηματικότητα που βασίζεται σε μικρά μαγαζιά και ευάλωτες πρωτοβουλίες, χωρίς προοπτική να εξελιχθούν σε υγιείς, δυναμικές επιχειρήσεις με ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.

