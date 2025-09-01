Bloomberg: Η ΕΕ ψάχνει πώς να κλείσει τα «παραθυράκια» για τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τρόπους για να καλύψουν τυχόν εναπομείναντα κενά, ώστε να διασφαλίσουν ότι το ρωσικό φυσικό αέριο δεν θα εντοπιστεί κρυφά στις προμήθειες του μπλοκ μόλις τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση μέχρι το τέλος του 2027.

Η Δανία, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, έχει προτείνει αλλαγές που θα απαιτούν από τους εισαγωγείς να παρέχουν στις εθνικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το φυσικό αέριο δεν έχει παραχθεί στη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg. Το έγγραφο υπογραμμίζει τις ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τις ροές φυσικού αερίου που προέρχονται μέσω του TurkStream, ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου που εκτείνεται μεταξύ Ρωσίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Το φυσικό αέριο που εισέρχεται στην Ένωση μέσω συνόρων ή σημείων διασύνδεσης μεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας και μέσω του σημείου διασύνδεσης Strandzha 2 / Malkoclar (Turkstream) θα θεωρείται ότι εξάγεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, εκτός εάν παρέχονται σαφή αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο», αναφέρει η πρόταση της Δανίας.

Οι προτεινόμενες αλλαγές δείχνουν την ανησυχία ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα μπορούσε να βρει τον δρόμο του προς την ευρωπαϊκή αγορά ακόμα και μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Η ακριβής παρακολούθηση του πού έχει παραχθεί φυσικό αέριο είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά όταν αναμειγνύεται συχνά με άλλες προμήθειες στο δρόμο προς τον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη απαγόρευση, οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου βάσει υφιστάμενων συμβάσεων μικρότερων του ενός έτους θα διακοπούν το αργότερο από τις 17 Ιουνίου 2026, με εξαίρεση για τις ηπειρωτικές χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Η απαγόρευση των αποστολών βάσει υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμφωνιών θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2027.

Η Δανία στοχεύει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου μεταξύ των κρατών μελών έως τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξει σε τελική συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι κανόνες.

