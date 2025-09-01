«Χολή» από τη Μάρω Βαμβουνάκη για τον Γιώργο Λάνθιμο: «Μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε επειδή η ταινία τέλειωσε;»

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου γνώρισε την αποθέωση στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, με το κοινό να χειροκροτά όρθιο για σχεδόν επτά λεπτά.

Οι εικόνες και τα διθυραμβικά σχόλια για την ένατη μεγάλου μήκους ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη έκαναν τον γύρο του κόσμου, ωστόσο η συγγραφέας Μάρω Βαμβουνάκη βρήκε την ευκαιρία να ειρωνευτεί την ταινία και τον Γιώργο Λάνθιμο με ένα δηλητηριώδες σχόλιο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

«Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα. Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7; Έχω δει κάποια έργα του εντυπωσιακής τεχνικής, αλλά δεν μου άρεσαν. Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του, αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα. Όσο για το χειροκρότημα προχθές που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι».

Η συγγραφέας δέχτηκε καταιγισμό αρνητικών σχολίων και λίγες ώρες αργότερα επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση στην οποία έλεγε:

«Αυτή η σελίδα ξεκίνησε και συνεχίζει για να λέει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του. Αλλά επιτρέψτε μου να λέω κι εγώ τη δική μου. Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ταλαντούχος, πανάξιος και ικανότατος, πλάθει σκηνές εκθαμβωτικές, αλλά οι ταινίες του δεν μου αρέσουν! Το ότι χειροκροτούν επειδή τελείωσε είναι ένα κρύο αστείο, γιατί κι εγώ στον Κυνόδοντα έφυγα, σε άλλα του κουράστηκα. Τα περί πατριωτικής δόξας μας δεν τα συζητώ. Δεν αισθάνομαι ότι με εκπροσωπεί διεθνώς ως Ελληνίδα η Βουγονία. Συγνώμη κύριε Λάνθιμε για την τόση φασαρία, πιστεύω ότι είστε άνθρωπος με χιούμορ και βέβαια ευφυέστατος».

Το 2021 η Μάρω Βαμβυονάκη είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν ανήμερα της κηδείας της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στη Φολέναδρο είχε προχωρήσει σε μια ανάρτηση «πλυντήριο» για την έμφυλη βία.

«Και έχω φάει ξύλο από άντρα και έχω ρίξει ξύλο. Το ομολογώ!Τουλάχιστον χαστούκια έχω ανταλλάξει. Κι αυτά δεν έγιναν από κακία, αλλά από αμοιβαίες απελπισίες, αμοιβαίες ζήλιες, τρόμους χαμού, παραφορά και πόνους και από τα δύο μέρη. Όσα δηλαδή περιέχει ένας ορμητικός έρωτας. Ο δυνατός έρωτας δεν ξέρει από καθωσπρεπισμούς, θέλει αλλά δεν μπορεί πάντα» είχε γράψει τότε μεταξύ άλλων η γνωστή συγγραφέας.

