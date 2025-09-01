The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

Το σάουντρακ της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ψηφίστηκε ως η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στo Ηνωμένο Βασίλειο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Movie Music Hall of Fame του Classic FM.

Το μουσικό chart, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Radio Times, συγκέντρωσε περισσότερες από 10.000 ψήφους από ακροατές του Classic FM και αναγνώστες του Radio Times.

Οι ακροατές επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση.

Ο Καναδός συνθέτης και μαέστρος έχει κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα βραβεία Grammy για το σύνολο του έργου του.

«Είναι τιμή μου που ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών κατέκτησε την κορυφή της λίστας Classic FM Movie Music Hall of Fame για τρίτη συνεχόμενη χρονιά» ανέφερε ο συνθέτης.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους ακροατές του Classic FM που ψήφισαν. Είναι υπέροχο που το κοινό συνεχίζει να απολαμβάνει αυτό το μουσικό ταξίδι μέσα από τη Μέση Γη του Tζ.P.P. Tόλκιν και είμαι ενθουσιασμένος που η μουσική αντηχεί τόσο έντονα σήμερα» πρόσθεσε.

Από την κυκλοφορία της το 2001, η τριλογία, με πρωταγωνιστές τους Ελάιτζα Γουντ, Ίαν ΜακΚέλεν, Λιβ Τάιλερ, Βίγκο Μόρτενσεν σημείωσε διεθνή επιτυχία και έγινε μια από τις σειρές ταινιών με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο.

Η τελευταία ταινία κέρδισε επίσης βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το Into The West που ακούγεται στο τέλος, με μουσική και στίχους από τους Σορ, Άνι Λένοξ και Φραν Γουόλς.

