Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Tadao Ando αποκάλυψε τα σχέδια για το πρώτο του κτίριο στην Κεντρική Ασία, το Εθνικό Μουσείο του Oυζμπεκιστάν, το οποίο πρόκειται να εγκαινιαστεί τον Μάρτιο του 2028 και να αποτελέσει πύλη που συνδέει την κληρονομιά της χώρας με την παγκόσμια καλλιτεχνική ανταλλαγή.

Το κτίριο 40.038 τετραγωνικών μέτρων παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Ουζμπεκιστάν στην Expo 2025 στην Οσάκα και είναι μια σύνθεση τριών καθαρών μορφών, ενός κύκλου, ενός τετραγώνου και ενός τριγώνου.

«Χτίζοντας με αυτές τις καθαρές μορφές, ήθελα να επιστρέψω στις απαρχές της σκέψης και να δημιουργήσω έναν χώρο από τον οποίο θα μπορούσαν να σταλούν στον κόσμο ισχυρές ιδέες» αναφέρει ο Tadao Ando. «Ελπίζω ότι το Μουσείο θα χρησιμεύσει ως ένα νέο κέντρο δημιουργικής έκφρασης που θα απευθύνεται στον κόσμο».

Το Μουσείο στην Τασκένδη, θα διαθέτει μνημειώδεις καμάρες και ένα κεντρικό προαύλιο χώρο, που θα φιλοξενεί εκθέσεις τέχνης και δημόσιες συγκεντρώσεις.

Το αρχιτεκτονικό ορόσημο θα αντανακλά τον μνημειώδη μινιμαλισμό του Ando με βασική έμπνευση την κληρονομιά του Ουζμπεκιστάν.

Ο προαύλιος χώρος θα περιβάλλεται από γυάλινους διαδρόμους και σε συνδυασμό με κυκλικούς και ορθογώνιους όγκους θα θυμίζει το αρχιτεκτονικό στυλ του Ando.

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανάπτυξης Τέχνης και Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν (ACDF), το Μουσείο σχεδιάζεται να αποτελέσει το κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα της χώρας και να προσφέρει στους επισκέπτες μια σε βάθος εξερεύνηση της κληρονομιάς.

Θα διαθέτει δημόσια βιβλιοθήκη και αίθουσα διαλέξεων, ώστε να διευκολύνει την ευρύτερη χρήση πέρα από τις εκθέσεις τέχνης και τα προγράμματα του Μουσείου.

Η συλλογή του Εθνικού Μουσείου μία από τις μεγαλύτερες στην Κεντρική Ασία, αριθμεί περισσότερα από 100.000 έργα. Μέχρι σήμερα, μόνο περίπου το 2%, μπορούσε να εκτεθεί ταυτόχρονα. Το νέο κτίριο αίρει αυτόν τον περιορισμό, παρέχοντας χώρο τόσο για μνημειώδεις εγκαταστάσεις όσο και για εναλλασσόμενες εκθέσεις. Οι επισκέπτες θα συναντήσουν έργα που καλύπτουν τις ποικίλες παραδόσεις του Ουζμπεκιστάν, καθώς και έργα από την Ανατολική Ασία, την Ινδία και την Ευρώπη, πολλά από τα οποία δεν έχουν εκτεθεί μέχρι τώρα.

