ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,6% η ανεργία το Β΄ τρίμηνο του 2025

Στο 8,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το Β’ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (1/9) η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Β’ τριμήνου 2025:
Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
