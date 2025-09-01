Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» τα άλλοτε ταίρια τους στην Εφορία – Πάνω από 60.000 οι καταγγελίες στη σχετική πλατφόρμα

«Την πόρτα» της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ χτυπούν ολοένα περισσότεροι πολίτες ούτως ώστε να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για ανθρώπους και υποθέσεις που γνωρίζουν «εκ των έσω».

Πρώην σύζυγοι, παλιοί συνέταιροι, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ με υλικό για ελέγχους σε πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» με καταγγελίες την ειδική πλατφόρμα της Εφορίας η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 από την τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής Αρχής.

Μέσω αυτής, δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες με άμεση γνώση των παρατυπιών να προχωρήσουν σε καταγγελίες παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν δυσεύρετες για τους παραδοσιακούς ελέγχους και ασαφείς.

Το αποτέλεσμα είναι πλέον η ΑΑΔΕ να είναι σε θέση, και να διεξάγει ήδη, ένα σαφάρι ελέγχων που απλώνονται από βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore διαδρομές χρήματος, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών στην πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τις 60.000.

Το βασικό κανάλι υποδοχής των καταγγελιών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών».

Εκεί συγκεντρώνεται ο όγκος των αναφορών, οι οποίες δεν πηγαίνουν σωρηδόν στο αρχείο αλλά περνούν από αυστηρή διαδικασία προκαταρκτικής αξιολόγησης, και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με αιχμή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, «βαθμολογούν» κάθε καταγγελία ως προς την σημαντικότητά της.

Όταν μια υπόθεση θεωρηθεί πως έχει άμεσο ενδιαφέρον, ξεκινά το πραγματικό κυνηγητό με διασταυρώσεις δηλώσεων, άνοιγμα τραπεζικών δεδομένων, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, αλλά και αιτήματα δικαστικής ή διοικητικής συνδρομής προς ξένες αρχές για τον εντοπισμό χρημάτων και εταιρειών στο εξωτερικό.

