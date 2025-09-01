search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:16
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 10:19

Πρώην σύζυγοι και συνέταιροι «καρφώνουν» τα άλλοτε ταίρια τους στην Εφορία – Πάνω από 60.000 οι καταγγελίες στη σχετική πλατφόρμα

01.09.2025 10:19
ΑΑΔΕ

«Την πόρτα» της ΑΑΔΕ και του ΥΠΟΙΚ χτυπούν ολοένα περισσότεροι πολίτες ούτως ώστε να υποβάλλουν ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για ανθρώπους και υποθέσεις που γνωρίζουν «εκ των έσω».

Πρώην σύζυγοι, παλιοί συνέταιροι, ανταγωνιστές και δυσαρεστημένοι πελάτες τροφοδοτούν την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ με υλικό για ελέγχους σε πρόσωπα υψηλού πλούτου, «πλημμυρίζοντας» με καταγγελίες την ειδική πλατφόρμα της Εφορίας η οποία εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023 από την τότε ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της φορολογικής Αρχής.

Μέσω αυτής, δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες με άμεση γνώση των παρατυπιών να προχωρήσουν σε καταγγελίες παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν δυσεύρετες για τους παραδοσιακούς ελέγχους και ασαφείς.

Το αποτέλεσμα είναι πλέον η ΑΑΔΕ να είναι σε θέση, και να διεξάγει ήδη, ένα σαφάρι ελέγχων που απλώνονται από βίλες και πολυτελή αυτοκίνητα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore διαδρομές χρήματος, καθώς ο αριθμός των καταγγελιών στην πλατφόρμα έχει ξεπεράσει τις 60.000.

Το βασικό κανάλι υποδοχής των καταγγελιών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών».

Εκεί συγκεντρώνεται ο όγκος των αναφορών, οι οποίες δεν πηγαίνουν σωρηδόν στο αρχείο αλλά περνούν από αυστηρή διαδικασία προκαταρκτικής αξιολόγησης, και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με αιχμή το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, «βαθμολογούν» κάθε καταγγελία ως προς την σημαντικότητά της.

Όταν μια υπόθεση θεωρηθεί πως έχει άμεσο ενδιαφέρον, ξεκινά το πραγματικό κυνηγητό με διασταυρώσεις δηλώσεων, άνοιγμα τραπεζικών δεδομένων, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, αλλά και αιτήματα δικαστικής ή διοικητικής συνδρομής προς ξένες αρχές για τον εντοπισμό χρημάτων και εταιρειών στο εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

blanchett_kentriki
LIFESTYLE

Cate Blanchett: Μάγεψε και αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Sister Brother» (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:13
skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

1 / 3