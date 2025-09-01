search
01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025 11:00

Φωτιά τώρα στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης

01.09.2025 11:00
pallini-mak

Φωτιά καίει στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου ενώ γίνονταν εργασίες μόνωσης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο κτίριο βρίσκονταν μόνο εκπαιδευτικοί, αφού σήμερα είναι η πρώτη μέρα για εκείνους που επιστρέφουν

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

