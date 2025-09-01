Φωτιά τώρα στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης

Φωτιά καίει στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου ενώ γίνονταν εργασίες μόνωσης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο κτίριο βρίσκονταν μόνο εκπαιδευτικοί, αφού σήμερα είναι η πρώτη μέρα για εκείνους που επιστρέφουν

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

