01.09.2025 16:36

Καρπόζηλος: «Ιδού το “σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον” του Keele University στην Ιπποκράτους»

01.09.2025 16:36
karpozilos_0109_1920-1080_new

Λίγα μόνο τετράγωνα από το κτίριο της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ενός εκ των 4 ιδιωτικών πανεπιστημίων που έλαβαν άδεια.

Το Βρετανικό Keele University βρίσκεται στην Ιπποκράτους που έλαβε άδεια για Νομική, Ιατρική Σχολή και σχολή ανθρωπιστικών επιστημών και ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς -η οποία έχει σηκώσει ψηλά το θέμα τόσο της αδειοδότησης χωρίς έγκριση προγραμμάτων σπουδών αλλά και του πρύτανη Ο. Ζώρα- βρέθηκε στο σημείο για να συγκρίνει το «campus» που δείχνουν οι φωτογραφίες του σάιτ του πανεπιστημίου με την πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του και η φωτογραφία από το κτίριο της Ιπποκράτους:

«Αυτό είναι ένα “campus”

Ιπποκράτους 33.
Έδρα ενός νόμιμου -πλέον- ιδιωτικού πανεπιστημίου.
Και Νομική σχολή. Και ιατρική σχολή. Και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Μπήκα στη σελίδα του.
Δεσπόζει μια πανοραμική φωτογραφία από ένα βρετανικό campus με πάπιες και πρασινάδες.
Έψαξα τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα.
Generic φωτογραφίες εσωτερικών χώρων.
Κείμενο όμως στιβαρό:

“Το Campus της Αθήνας, επί της οδού Ιπποκράτους, φιλοξενεί τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Νομική Σχολή και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Keele, συγκροτώντας ένα σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.”

Πήγα να δω.
Ιδού το “σύγχρονο, δυναμικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό περιβάλλον”.

Δέκα μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Στο ισόγειο μια εταιρεία ταχυμεταφορών.
Ελπίζω να έχουν σύμβαση αποστολής πτυχίων στο σπίτι.

Είμαι σίγουρος ότι ο Πρύτανης του εν λόγω πανεπιστημίου, ο κύριος Ζώρας, θα έχει φροντίσει για αυτό».

