ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.09.2025 17:21

Πολωνία: Φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής έριξε κόκκινη μπογιά σε ισραηλινό τραγουδιστή κατά τη διάρκεια συναυλίας του (photo/videos)

01.09.2025 17:21
david-dor_0109_1920-1080_new (1)

Επεισοδιακή ήταν η εμφάνιση του ισραηλινού τραγουδιστή David D’Or στη Βαρσοβία της Πολωνίας, το βράδυ της Κυριακής, καθώς φιλοπαλαιστίνιος ακτιβιστής τον πλησίασε και του έριξε κόκκινη μπογιά.

«Ήταν πολύ λυπηρό», δήλωσε ο D’Or μετά το περιστατικό. «Ήταν μια παράσταση σε ένα υπέροχο εβραϊκό φεστιβάλ και βρισκόμουν στη σκηνή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Είχα κλείσει τα μάτια και προσευχόμουν, και ξαφνικά, στη μέση του “Avinu Malkeinu”, τη στιγμή που έλεγα στο κοινό “Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί για παγκόσμια ειρήνη και καλύτερες μέρες”, ένιωσα μία κρύα πιτσιλιά στο πρόσωπό μου».

Ο ακτιβιστής, κρατώντας μία παλαιστινιακή σημαία, προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή και φώναξε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», καλύπτοντας με κόκκινη μπογιά τα ρούχα του D’Or. «Άνοιξα τα μάτια μου και έβλεπα κόκκινο παντού – στη λίστα τραγουδιών, σε κομμάτια όπως “Ana Bekoach”, “Shema Yisrael” και “Shmor Al HaOlam Yeled”. Αυτό με πήγε σε σκληρές εικόνες, παρόλο που ήξερα ότι δεν ήταν αληθινό αίμα. Μου θύμισε όσα έγιναν στις 7 Οκτωβρίου», είπε.

Ο D’Or περιέγραψε τη στιγμή ως εξαιρετικά δύσκολη, μιλώντας στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet. «Το κοινό ήταν εμφανώς τρομαγμένο. Προσπάθησα να τους καθησυχάσω, ζητώντας από όλους να τραγουδήσουμε και να προσευχηθούμε μαζί.

Ευτυχώς, ο πιανίστας μου, ο Ya’ad, έπαιξε μια μελωδία που ένιωσα σαν προστασία ενώ τραγουδούσα, και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Υπήρξε μια κάθαρση στο τέλος.

Τα μέλη της ορχήστρας, ειδικά οι γυναίκες, ήταν τρομοκρατημένες, με τα κομψά φορέματά τους βαμμένα κόκκινα, σαν να ήταν αίμα.

Δεν ήταν εύκολο, ήταν πολύ λυπηρό – ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες».

