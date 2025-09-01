search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:34
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 12:26

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

01.09.2025 12:26
CyndiLauper

Η Σίντι Λόπερ έδωσε την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στο Hollywood Bowl και μαζί της στη σκηνή ήταν οι ειδικοί καλεσμένοι Τζόνι Μίτσελ, Τζον Λέτζεντ, Cher και SZA.

Νωρίτερα φέτος, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική «Girls Just Wanna Have Fun» με δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl στις 29 και 30 Αυγούστου.

Οι θαυμαστές της διατύπωναν εικασίες για το αν θα έκανε κάτι ξεχωριστό με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδείας και εξέπληξε το κοινό φέρνοντας στη σκηνή θρυλικούς καλλιτέχνες.

Η Τζόνι Μίτσελ συνόδευσε την ποπ τραγουδίστρια για μια ερμηνεία του «Carey». Ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μίτσελ το 2025.

Αργότερα, ο Τζον Λέτζεντ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει ντουέτο με τη Σίντι Λόπερ το «Time After Time».

Η SZA τραγούδησε μαζί με τη Σίντι Λόπερ το «True Colours και η Cher εξέπληξε το κοινό όταν ερμήνευσε μαζί με τη Σίντι Λόπερ το «Girls Just Wanna Have Fun».

Το 1983 η Σίντι Λόπερ κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, με τίτλο «She’s So Unusual». Μέσα σε δύο χρόνια έγινε σούπερ σταρ, με το τραγούδι «Time After Time» και την επιτυχία «Girls Just Want to Have Fun», η οποία εδραιώθηκε ως μία από τις σπουδαιότερα ποπ του 20ου αιώνα και της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy.

«Θέλω να γιορτάσω με κόσμο» είπε η τραγουδίστρια όταν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

«Να γιορτάσω πραγματικά με κόσμο και να την κάνω διασκεδαστική» τόνισε αναφερόμενη στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία της.

Διαβάστε επίσης:

Cate Blanchett: Μάγεψε και αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του «Father Mother Sister Brother» (photos/videos)

Η Robin Wright μετανιώνει για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της με τον Sean Penn

Tom Hanks και Rita Wilson σε τρυφερές στιγμές στη Σκιάθο (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:33
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

1 / 3