Άγρια κόντρα Πλεύρη – Ζωής στη Βουλή – Η υπεράσπιση του Mr Bitcoin και οι φάκελοι της χούντας

Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Θάνος Πλεύρης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο. Η σκληρή κριτική της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πυροδότησε την αντίδραση του υπουργού Μετανάστευσης ο οποίος με τη σειρά του την κατηγόρησε ότι ως δικηγόρος δεν υπερασπίστηκε κατατρεγμένους πρόσφυγες, αλλά εύπορους κατηγορούμενους για οικονομικά εγκλήματα, όπως υποθέσεις Ρώσων πολιτών –μεταξύ τους και ο γνωστός «Mr Bitcoin» Αλεξάντερ Βίνικ– που είχαν καταδικαστεί ή διώκονταν με διεθνή εντάλματα, τον οποίο ωστόσο, δεν κατονόμασε.

«Δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε όποιον θέλετε. Μην ισχυρίζεστε όμως ότι εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό των αδύναμων. Δεν είδα υποθέσεις ασύλου κατατρεγμένων, αλλά των ισχυρών», υποστήριξε ο κ. Πλεύρης με την κ. Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για «ψέματα και συκοφαντίες».

«Αχ κύριε Πλεύρη! Ψάχνετε και συγκροτείτε για όλο τον κόσμο φακέλους; Η χούντα τα έκανε αυτά. Νομίζετε ότι όλοι είναι μονίμως εκβιαζόμενοι; Είμαι 22,5 χρόνια δικηγόρος, είναι καταγεγραμμένη η ακτιβιστική δικηγορία την οποία υπηρετώ», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη αναλυτικώς στις επίμαχες υποθέσεις.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον κ. Πλεύρη να επιμένει: «Παραδεχθήκατε ότι υπερασπιστήκατε πλούσιους ανθρώπους που διώκονταν για οικονομικά εγκλήματα. Δεν είδα κανέναν που ήρθε με τη βάρκα».

Ένταση υπήρξε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην ερώτηση που είχε καταθέσει προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, με αφορμή δημοσιεύματα που τον εμφανίζουν να διαθέτει υλικό παρακολουθήσεων σχετικό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο σε όσα λέτε. Ποιος κατονόμασε τον κ. Μυλωνάκη; Ποια απόδειξη έχετε για δήθεν παρακολούθηση ή οτιδήποτε άλλο;».

Όπως είπε ο κ. Μυλωνάκης «έδωσε σαφή απάντηση ότι απλώς ζήτησε ενημέρωση από σύμβουλο για τις διαδικασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υφίσταται τίποτα από τα περί μυστικών ή παρασκηνιακών ενημερώσεων. Πρόκειται για μια αυτονόητη ενέργεια που θα έκανε κάθε αξιωματούχος στη θέση του».

Ο υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιχειρεί να αναλάβει ταυτόχρονα ρόλο «δικηγόρου, δικαστή, μάρτυρα και εθνικού εισαγγελέα».

