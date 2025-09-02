Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για το 2020 ενόψει παραγραφής

Ειδοποιητήρια για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα στείλει εντός του Σεπτεμβρίου στους κατόχους των οχημάτων η Εφορία, καθώς οι οφειλές παραγράφονται στο τέλος του 2025.

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με αφετηρία τη μαζική αποστολή των χιλιάδων email το δεύτερο μισό του τρέχοντος μηνός, μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων.

Οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με το Ε1, ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, ενώ έχουν δηλώσει Ι.Χ. στο Ε1, από την 1η Οκτωβρίου και για όλο το μήνα, θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Στη συνέχεια και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Μετά την 31η Οκτωβρίου αρχίζουν και οι ενστάσεις. Όχι όμως μέσω της εφαρμογής MyCar αλλά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Και πάλι θα μπορούν να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, με τη διαφορά όμως ότι η ενέργειά τους αυτή δεν θα ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Δηλαδή μπορεί να δουν να τους επιβάλλονται οι κυρώσεις (το διπλάσιο της αξίας των τελών) παρότι έκαναν την σχετική διόρθωση. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά και εκ των υστέρων θα μπορούν να εξεταστούν τα «Αιτήματα» για διαγραφή, επιστροφή ή συμψηφισμό του ποσού που πλήρωσαν.

Αν μετά την εξέταση των δικαιολογητικών δεν προκύπτει απαλλαγή, τα τέλη του 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά, μαζί με τα πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπως απώλεια ή παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών, όπου δεν υπάρχουν πλήρη δικαιολογητικά, η εικόνα του οχήματος δεν αλλάζει στο σύστημα και η οφειλή παραμένει.

Οι υπηρεσίες θα προβούν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου για να ακολουθήσουν αρχές Δεκέμβρη οι «καμπάνες».

Στις περιπτώσεις που από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2020, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μετά του προστίμου.

Οι κυρώσεις δεν αφορούν:

*Οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, και:

*Οχήματα αποβιωσάντων ατόμων.

Ακόμα και μετά τη βεβαίωση πάντως, οι ιδιοκτήτες που θα προσκομίσουν εκ των υστέρων δικαιολογητικά μη οφειλής, μπορούν να επιτύχουν διαγραφή της οφειλής. Επιπλέον, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Σε λειτουργία οι κάμερες

Από χθες έχουν ενεργοποιηθεί και οι κάμερες των αυτοκινητοδρόμων, που μεταξύ των άλλων, θα εντοπίζουν οχήματα που ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία κυκλοφορούν κανονικά.

Για τους παραβάτες τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι κάμερες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικά οδικά σημεία, εντοπίζοντας οχήματα χωρίς ασφάλιση, χωρίς ΚΤΕΟ ή σε παράνομη κυκλοφορία.

Από τις συνολικά 1.388 κάμερες, οι 1.000 θα μπορούν να καταγράφουν ακόμα και τα πρόσωπα των οδηγών. Τα δεδομένα θα διασταυρώνονται αυτόματα με την κεντρική βάση δεδομένων των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της ΑΑΔΕ, με τα πρόστιμα θα εκδίδονται άμεσα και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Tesla Model Y Performance – Πόσο κοστίζει και τι προσφέρει (photos/video)

Νέα Peugeot 308 και Peugeot 308 SW: Serious about driving