Επίσημο ενδιαφέρον Αριστοτέλη Μυστακίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Θανάσης Χατζόπουλος και οι συνεργάτες του, συναντήθηκαν σήμερα Τρίτη με τον εκπρόσωπο του Αριστοτέλη Μυστακίδη, Γιάννη Πετμεζά, ο οποίος εξέφρασε και επίσημα το ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, τονίζοντας ότι ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας.

«Σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ.κ. Χατζόπουλου, Τριλυράκη και Τσαλόπουλου, με τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη εξέφρασαν επίσημα το ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ζητήθηκαν οικονομικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα οποία θα παρασχεθούν μετά την υπογραφή του εγγράφου εμπιστευτικότητας και του «letter of intent».

