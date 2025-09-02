Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Υπάρχει κάτι που διάβασα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένας παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός. Τι θα πει ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας; Είναι συστήματα ρουσφετιών, κυκλωμάτων, χρημάτων, τα οποία κινούνται παράνομα. Εντάξει, είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα βγήκε η Έρευνα. Τα κονδύλια της έρευνας δεν έχει ξαναγίνει να δοθούν με τέτοιο τρόπο στους κολλητούς και στους φίλους. Αυτός ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός, δηλαδή οι δικοί μας οι κομματικοί, οι φίλοι μας, οι υποστηρικτές μας, ξέρετε πόσες εταιρείες ζουν μέσα από επικοινωνιακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης; Κάποια στιγμή θα βγουν όλα αυτά στο φως. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα και γι αυτό επιμένουμε στο ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ.»

