Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα, αλλά χωρίς… αιχμές για διαπλοκή

Δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στα όσα είπε – μιλώντας στον ΣΚΑΪ – η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, περι «διαπλοκής» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Π. Μαρινάκης, ερωτηθείς για την ενδεχόμενη επιστροφή του Α. Τσίπρα, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία ανακατωσούρα, τα κυβερνητικά στελέχη απαντάμε σε ερωτήσεις που μας κάνετε οι δημοσιογράφοι και απαντάμε με την αλήθεια. Η αλήθεια ούτε τοξική είναι, ούτε προσβλητική είναι, η αλήθεια είναι η αλήθεια. […] Στις 35 ερωτήσεις που μου γίνονται μου γίνονται και μια-δύο για τον κ. Τσίπρα και λέω την αλήθεια. Ο κ. Τσίπρας καταδικάστηκε από την κοινωνία και μάλιστα εκκωφαντικά».

Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας πως «ότι είναι αυτονόητο, δεδομένο, αυταπόδεικτο, σαν να λέμε ότι έξω είναι μέρα, ότι υπάρχουν κάποιοι αναλυτές, δημοσιογράφοι που προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και να μας βγάλουνε τρελούς, και όχι εμάς στη ΝΔ, αλλά τους πολίτες, οι οποίοι έκριναν έναν πρώην πρωθυπουργό, είναι μια πραγματικότητα. Το ποια είναι τα κίνητρά τους και γιατί το κάνουν θα απαντήσουν εκείνοι που το κάνουν στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας. Εγώ δεν ποινικοποιώ την ελεύθερη γνώμη, αλλά το ότι γίνεται μια εξόφθαλμη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με μια κυβέρνηση η οποία έκανε ό,τι έκανε, είναι μια πραγματικότητα».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «είτε γυρίσει ο κ. Τσίπρας είτε δε γυρίσει, είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει, έχει την αξία του, δεν το υποτιμώ, αλλά εμείς δεν θα κριθούμε από αυτό. Θα κριθούμε από το πόσα παραπάνω σχολεία θα ανακαινίσουμε, πόσο παραπάνω θα ανεβάσουμε το εισόδημα των πολιτών, πόσες πληγές θα κλείσουμε, πόσο θα εφαρμόσουμε το νόμο».

