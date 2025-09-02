Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να ανεβάζουν το εισόδημα και να κρατούν την εργασία στην Ελλάδα»

«Για εμάς δεν είναι επενδύσεις το να έρχονται ξένες εταιρείες και να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να κρατούν την εργασία στην Ελλάδα, να έχουν υψηλή απόδοση, να δίνουν καλούς μισθούς και να βελτιώνουν την επάρκεια της χώρας και το ισοζύγιο συναλλαγών» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ιωάννη Βουτσινά και τον ΓΓ Κωνσταντίνο Δαμίγο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη σχεδίου στον αναπτυξιακό και οικονομικό προγραμματισμό της χώρας και στάθηκε στο πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται με τις ακριβές πρώτες ύλες, με την ακριβή ενέργεια και με το υψηλό τραπεζικό κόστος.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση έπρεπε να είχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στα ολιγοπώλια και στα υπερκέρδη των καρτέλ, υποστήριξε πως το Ταμείο Ανάκαμψης «κατέληξε να είναι δυστυχώς η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα» και εξέφρασε την αντίθεσή του για το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισ.: «Είναι ένα τραγικό λάθος της κυβέρνησης. Τα χρήματα του υπερπλεονάσματος θα έπρεπε να είναι στην επιχειρηματικότητα και στα νοικοκυριά, αφού το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι η πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση της φορολόγησης, για τη μείωση του ΦΠΑ (με μηδενισμό σε κάποια βασικά προϊόντα), για την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών, για την ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις (σε συνδυασμό με κούρεμα κεφαλαίου ή/και προσαυξήσεων), για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και για την απελευθέρωση των λογαριασμών όταν ρυθμίζονται τα χρέη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε αντίθεση με όσα κάνει η κυβέρνηση, προτείνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν και στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης και στη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζόμενων και των επαγγελματιών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέργιος Καλπάκης, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών Χάρης Μαμουλάκης, ο σύμβουλος του πρόεδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης, το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα και το μέλος του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος.

