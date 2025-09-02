Κίνημα Δημοκρατίας: Η Μυρτώ Κοροβέση δεύτερη αντιπρόεδρος του κόμματος

Τη νέα γενιά βάζει στην πρώτη γραμμή του Κινήματος Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη της Β´ Αντιπροέδρου.

Κατόπιν εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη, το Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την εκλογή της Μυρτώς Κοροβέση στη θέση αυτή.

Το Κίνημα Δημοκρατίας ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την ανάδειξη της Β´ Αντιπροέδρου. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου μας, Στέφανου Κασσελάκη, το Εθνικό Συμβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την εκλογή της Μυρτώς Κοροβέση… — Κίνημα Δημοκρατίας (@kinima_official) September 2, 2025

Μαζί με την ήδη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Τζάκρη, το Κίνημα συνεχίζει πλέον με δύο γυναίκες στη θέση της Αντιπροεδρίας, «αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ισότιμη συμμετοχή δεν είναι για εμάς απλή τυπικότητα», όπως αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στο Κίνημα Δημοκρατίας «δεν αρκούμαστε στο να εκπροσωπούνται οι γυναίκες. Τις εμπιστευόμαστε με πραγματική πολιτική ευθύνη και εξουσία. Γιατί η Δημοκρατία μας είναι ισχυρότερη όταν οι γυναίκες δεν βρίσκονται μόνο «παρούσες», αλλά ηγούνται».

