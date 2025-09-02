search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 21:46

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Μυρτώ Κοροβέση δεύτερη αντιπρόεδρος του κόμματος

02.09.2025 21:46
korovesi

Τη νέα γενιά βάζει στην πρώτη γραμμή του Κινήματος Δημοκρατίας ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη της Β´ Αντιπροέδρου.

Κατόπιν εισήγησης του Στέφανου Κασσελάκη, το Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την εκλογή της Μυρτώς Κοροβέση στη θέση αυτή.

Μαζί με την ήδη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Τζάκρη, το Κίνημα συνεχίζει πλέον με δύο γυναίκες στη θέση της Αντιπροεδρίας, «αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ισότιμη συμμετοχή δεν είναι για εμάς απλή τυπικότητα», όπως αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Στο Κίνημα Δημοκρατίας «δεν αρκούμαστε στο να εκπροσωπούνται οι γυναίκες. Τις εμπιστευόμαστε με πραγματική πολιτική ευθύνη και εξουσία. Γιατί η Δημοκρατία μας είναι ισχυρότερη όταν οι γυναίκες δεν βρίσκονται μόνο «παρούσες», αλλά ηγούνται».

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: Ο λαός και η νεολαία δεν θα μείνουν σε ρόλο θεατή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ

Συνέχεια στις παρεμβάσεις του μέσω αναρτήσεων δίνει ο Τσίπρας πριν το συνέδριο του Economist

Χατζηδάκης: Προανήγγειλε παρεμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

macron 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Untitled-design-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Ζωής στη Βουλή – Η υπεράσπιση του Mr Bitcoin και οι φάκελοι της χούντας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:42
papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Πεκίνο ο Γιώργος Παπανδρέου δίπλα σε… Σι, Πούτιν και Κιμ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

panos kammenos 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

1 / 3