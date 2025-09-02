Κώστας Λαλιώτης: Το DNA του ΠΑΣΟΚ- Η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του Κινήματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Α. Το Όνομα, το Σύμβολο, το Χρώμα και ο Αριθμός 3
1. Στην Πολιτική και για την Πολιτική οι «επαγγελματίες επικοινωνιολόγοι και δημοσκόποι» οφείλουν πάντα και πρωταρχικά να ανακαλύψουν και να νοιώσουν το «γενετικό κώδικα» το DNA ενός πολιτικού σχηματισμού. Οφείλουν να ρίχνουν φως κυρίως στο «branding» με τις σημειολογικές και συμβολικές του αναφορές και μετά να ασχοληθούν με το «rebranding».
Ας μιλήσουμε πρώτα και κύρια για το «branding» και έπειτα δευτερογενώς για το «rebranding». Άλλωστε αν δεν υπάρχει «branding» με ισχυρό γενετικό υλικό, κάθε φιλολογία και κάθε προσπάθεια για «rebranding» είναι μία ματαιοπονία.
(….Ζητώ συγγνώμη γιατί υιοθετώ δύο λέξεις του συρμού, αλλά το κάνω γιατί έχουν κυριαρχήσει στη Medio-σφαιρα και στο πολιτικό – επικοινωνιακό λεξιλόγιο….)
2. Στη Μεταπολίτευση του 1974 υπήρχε ένα θεμελιακό ερώτημα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα δημιουργούσε έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, ως φυσική προέκταση της θετικής μετεξέλιξης, της δυναμικής ωρίμανσης, και της ριζοσπαστικής προοπτικής τής Κεντροαριστεράς, ή θα συνέχιζε την παράδοση της Ένωσης Κέντρου; Αυτό βεβαίως το ερώτημα είχε απαντηθεί από το 1967 εως το 1974. Δεν μπορούσε να ξανατεθεί το 1974. Άλλωστε είχε προηγηθεί η ίδρυση του Π.Α.Κ. ως νέου και αυτόνομου Φορέα αντιδικτατορικής δράσης.
Ήταν δεδομένη η επιλογή ο Ανδρέας ως χαρισματικός Ηγέτης να αναλάβει μία ιστορική πρωτοβουλία, να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, που θα έδινε μια σύγχρονη έκφραση, έναν ιδεολογικό και πολιτικό ριζοσπαστισμό στη Δημοκρατική – Προοδευτική Παράταξη, στην ευρύτατη Κεντρο-Αριστερά (….και όχι Κεντρο-Αντι-Αριστερά….), στη σύγχρονη αμφισβητησιακή Νέα Αριστερά, στον Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Σοσιαλισμό και Ουμανισμό. Αυτό και συνέβη.
3. Ας περάσουμε τώρα από την Πολιτική στην Επικοινωνία.
«Εν αρχή» είναι ο Λόγος, η Ιδρυτική Διακήρυξη, οι ιδέες, οι αρχές, οι θέσεις, οι προτάσεις. Όμως για να προχωρήσεις θέλεις ένα Όνομα, που να προσδιορίζει μία ταυτότητα στις ιδέες σου, στον λόγο σου, στο πρόγραμμα σου, στις επαγγελίες σου και στην προοπτική σου.
Οι Λέξεις έχουν τη δική τους σημασία, έχουν τη δική τους διαχρονική δυναμική, έχουν τη δική τους ανεπανάληπτη σημειολογική και συμβολική εγγραφή.
Γιατί θέλαμε να δώσουμε τη δυναμική εξέλιξη ενός ανοιχτού και ελπιδοφόρου ρεύματος που στηρίχτηκε στην αυτο-οργάνωση Λαϊκών Δυνάμεων, γιατί εμείς καλέσαμε τους Πολίτες να αυτό-οργανωθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε χωριό, πόλη και συνοικία, σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε Νομό, σε κάθε κοινωνικό χώρο. Η αυτό-οργάνωση αποτελούσε μια ριζική τομή, μια πολιτική καινοτομία, στα μέχρι τότε οργανωτικά πρότυπα, αποτελούσε μία ριζική διάκριση ανάμεσα σε ένα Πολιτικό Κόμμα και σε ένα Πολιτικό Κίνημα.
Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του φιλοδοξούσε βήμα – βήμα να ενώσει, να διευρύνει και να δώσει μία νέα σύγχρονη ριζοσπαστική ταυτότητα στην Κεντρο-Αριστερά. Να αντιπαρατεθεί και να συγκρουστεί ιδεολογικά – πολιτικά και προγραμματικά με τη Δεξιά και τη Συντήρηση. Να οριοθετηθεί ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά με την Παραδοσιακή Αριστερά. Να αναδειχθεί ως ο ιστορικά αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας με ένα ισχυρό και ανανεωμένο ρεύμα κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, με μια αναγεννητική και εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
4. Έπρεπε να επιλέξουμε, εκτός από το «Όνομά μας», τα «Σύμβολά μας».
Υπήρξε σε εκείνη τη συγκυρία, ένας ζωηρός, γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, αν και ορισμένες φορές έπαιρνε τη μορφή μιας άγονης και αφοριστικής αντιπαράθεσης. Κατατέθηκαν πολλές εναλλακτικές προτάσεις.
Αλλά και αυτό ήταν μια δύσκολη σύνθεση, και δεν μπορούσε να γίνει.
Ο «Ήλιος» ως ένα αιώνιο σύμβολο είναι συνυφασμένο με το Φως και τη λάμψη, με την ακτινοβολία και την αέναη κίνηση. Ένα σύμβολο συνυφασμένο με τη ζωή, τον άνθρωπο, τη φύση και την ατελείωτη ενέργεια.
Έτσι υιοθετήσαμε ένα ριζικά διαφορετικό σύμβολο, ένα νέο σύμβολο, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στην Πολιτική και δεν είχε συνταύτιση με άλλα Κόμματα.
Τότε κατ’ αρχήν εικαστικά είχε αποδοθεί ως μία συνάρτηση με το σύμβολο της ΕΠΟΝ και τον Ήλιο της, που συμβόλιζε την πιο αγνή επαγγελία της Εθνικής Αντίστασης και της Εθνικής Δημοκρατικής Ανάτασης και Αναγέννησης.
Όμως μετά από διαδοχικές εικαστικές παραλλαγές, τελικά επιλέξαμε ως σήμα και ως σύμβολο τον «Ήλιο» με τις 9 ακτίνες, παραπέμποντας συνδυαστικά σε μια ζώσα ιστορική μνήμη με μια αδιαμφισβήτητη πρόσθετη και πρόσφατη θετική εγγραφή.
5. Υιοθετήσαμε το «Πράσινο χρώμα», ως το χρώμα της Ελπίδας, σε μια ριζική αντίστιξη ανάμεσα στο μπλε της Δεξιάς και το κόκκινο της Παραδοσιακής Αριστεράς.
Βέβαια, για το χρώμα υπήρξαν ορισμένες ενστάσεις, ως προς τη «φαινομενική» αναντιστοιχία ανάμεσα στις πορτοκαλί και τις πράσινες αποχρώσεις. Όμως μέσα από τη συμβολική συσχέτιση με τον Ήλιο της ΕΠΟΝ, ξεπεράστηκαν αμέσως οι όποιες αμφιβολίες.
6. Έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία ο χρονικός συμβολισμός της γέννησης, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974.
Μια ημερομηνία με ιστορικές συσχετίσεις και με πολιτικούς συνειρμούς.
Μια ημερομηνία που παραπέμπει στην εξέγερση, στην επανάσταση του 1843, που επέβαλλε στον Βασιλιά Όθωνα την αναγκαιότητα του Δημοκρατικού Συντάγματος και τη μετάβαση της Ελληνικής Πολιτείας μέσα από αγώνες του Ελληνικού Λαού από την απόλυτη Μοναρχία προς τη Συνταγματική Δημοκρατία.
Η γενέθλια ημέρα μας είναι η τρίτη (3) στην αριθμητική σειρά του Σεπτέμβρη.
Ο Σεπτέμβρης είναι ο ένατος μήνας ως πολλαπλάσιου του 3 (3χ3=9).
Το 1974 έχει ως άθροισμά του (1+9+7+4=21=2+1=3) παραπέμπει και πάλι στο 3.
Το Πυθαγόρειο αριθμολογικό – φιλοσοφικό αποτύπωμα στο DNA του ΠΑΣΟΚ είναι ένα στοχαστικό και συναρπαστικό παίγνιο. Είναι μια πρόκληση για τους «Επικοινωνιολόγους» να ανακαλύψουν τα κρυφά νοήματα των λέξεων αλλά και των αριθμών, όπως και των άπειρων συνδυασμών τους.
Β. Το ισχυρό DNA του ΠΑΣΟΚ και το «Ιερό ΤΟΤΕΜ»
7. Είπαμε για τους συμβολισμούς και τώρα τι άλλο;
Το όνομά μας και τα σύμβολα μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες και οι πολιτικές μας, οι αξίες, οι αρχές και οι Διακηρύξεις μας, τα «έργα και οι ημέρες μας», οι λέξεις και τα βασικά πολιτικά μας μηνύματα, έχουν μία διαχρονική αξία, έχουν ένα ξεχωριστό νόημα. Αποτελούν μία αδιαπραγμάτευτη παρακαταθήκη. Είναι το γενετικό μας υλικό, είναι το DNA μας.
Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μνήμη στην οποιαδήποτε εγγραφή της έχει άρρηκτη σχέση με την αλήθεια. Η αλήθεια ως λέξη σημαίνει άρνηση της λήθης.
Αν καταλάβει κανείς ότι αξίζει να είναι περήφανος για το όνομά του, τις ιδέες και τα σύμβολά του, με την ανεπανάληπτη ιστορική, συναισθηματική, ψυχική και πολιτική φόρτισή τους, τότε γυρίζει σε αυτά.
Στην Πολιτική δεν χρειάζονται πειραματισμοί με το DNA ενός Κινήματος. Οι απόπειρες για πολιτικούς μεταμορφισμούς και ονοματολογικές μεταλλαγές είναι αδιέξοδες, ατελέσφορες και μάταιες.
Το γενετικό σου κώδικα, το γονίδιο σου, όταν προσπαθείς να το μεταλλάξεις σε εκδικείται είτε με το θάνατό σου, είτε με την τερατογέννεσή σου.
8. Σε όλες τις χώρες οι Εθνικές, Πολιτικές και Κοινωνικές εξελίξεις έχουν τους ιστορικούς τους κύκλους, οι εποχές και οι κόσμοι αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι κοινωνίες αλλάζουν, τα πολιτικά υποκείμενα μετασχηματίζονται και ανανεώνονται.
Aς μην ξεχνάμε ότι οι νέοι άνθρωποι, αρχίζουν και αναζητούν, το αυθεντικό. Επιθυμούν την επανασύνδεσή τους με το αυθεντικό και τις αλήθειές του, όχι μόνο με όρους νοσταλγίας για το πριν αλλά με τις απαιτήσεις στο τώρα και τις προσδοκίες για το μετά. Γιατί το πριν, το τώρα και το μετά στη ροή του χρόνου συνυπάρχουν διαλεκτικά και οργανικά.
(α.) «……Ο παρών χρόνος και ο παρελθών χρόνος
είναι ίσως και οι δύο παρόντες στον μέλλοντα χρόνο
και ο μέλλων χρόνος να περιέχεται στον παρελθόντα χρόνο……».
(β.) «……Ο παρελθών χρόνος και ο μέλλων χρόνος
ό,τι θα μπορούσε να είχε συμβεί και ό,τι συνέβη
δείχνουν σ’ ένα τέλος, που είναι πάντοτε παρόν…..».
(γ.) «….Βήματα αντηχούν στη μνήμη
στο μονοπάτι που δεν πήραμε
προς την πόρτα που ποτέ δεν ανοίξαμε
του κήπου με τις τριανταφυλλιές.
Οι λέξεις μου αντηχούν επομένως, στο μυαλό σου…..».
Το ίδιο συμβαίνει με την τζαζ, το ίδιο με το ροκ, το ίδιο με την κλασική μουσική. Το ίδιο έχει συμβεί με το Ρεμπέτικο, το ίδιο με το Λαϊκό τραγούδι, το ίδιο με το Δημοτικό τραγούδι, με τη Βυζαντινή Μουσική, με τις αναφορές στις ρίζες μας. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα Κινήματα στην Τέχνη, στην Ποίηση, στη Λογοτεχνία, στο Θέατρο, στον Κινηματογράφο, στην Επιστήμη, παντού. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πολιτική και στη Ζωή.
Γ. Η ολική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ
9. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ένα ρεύμα διακριτό και διαχρονικό, που έρχεται και επανέρχεται γιατί ανατροφοδοτεί, συμπυκνώνει και συνθέτει δημιουργικά τη μνήμη του Παρελθόντος, τα προτάγματα του Παρόντος και τη μνήμη του Μέλλοντος.
Σε αυτά τα 49 χρόνια έχουμε 19 κρίσιμα ορόσημα, 19 έχουμε κρίσιμους σταθμούς της πορείας μας που σηματοδοτούνται από τα αποτελέσματα των εκλογών μετά τη Μεταπολίτευση.
Το ΠΑΣΟΚ το έλαβε 1974 13% , το 1977 25%.
Το 1981 48%, το 1985 46%.
Το 1989 δύο αναμετρήσεις, τον Ιούνιο 39,1% και το Νοέμβριο 40,5% και το 1990 τον Απρίλιο 38,7 περίπου.
Το 1993 47%, το 1996 41,5%
Το 2000 43,5%, το 2004 40,55%, το 2007 38,1%.
Το 2009 43,92%, το 2012 δύο αναμετρήσεις, τον Μάιο 13,18%, τον Ιούνιο 12,28%.
Το 2015 δύο αναμετρήσεις, τον Ιανουάριο 4,68%, τον Σεπτέμβριο 6,29%.
Το 2019 8,10% και το 2023 το Μάϊο 11,46%.
Σε εκείνη την πολυτάραχη εθνικά, πολιτικά και οικονομικά εκρηκτική περίοδο, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε βαρύτατα ένα δυσανάλογο τίμημα, όπως και οι δύο Πρόεδροί του, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όμως ο στιγματισμός και η απαξίωσή τους βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη συμβολή τους να αποτραπεί μία ολοκληρωτική καταστροφική χρεοκοπία.
10. Το 2012 και κυρίως το 2015 το ΠΑΣΟΚ συρρικνώθηκε θεαματικά. Ηττήθηκε πολιτικά και εκλογικά με πρωτόφαντο και συντριπτικό τρόπο.
Το 2015 το ΠΑΣΟΚ έφτασε στα όρια του αφανισμού του. Όμως πάντα κάθε Πολιτικός σχηματισμός οφείλει να προχωράει σε μία σοβαρή και αξιόπιστη αυτοκριτική, με προσδιορισμό στα λάθη του και τις ευθύνες του και τη συνάρτησή τους με αποφάσεις και πρόσωπα.
Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε συνθήκες κρίσης, αμφισβήτησης και απαξίωσης προσπάθησε και βρήκε πάλι το βηματισμό του. Έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του. Προχώρησε σε ουσιαστικές τομές και ριζικές αλλαγές. Αποφάσισε να προχωρήσει μπροστά με ευθύνη, τόλμη και ανανέωση.
Με το Νίκο Ανδρουλάκη μέσα σε ευνοϊκότερες συνθήκες, με συντεταγμένη και δημιουργική προσπάθεια διαμορφώνουμε προϋποθέσεις και δυνατότητες να κάνουμε μεγάλα βήματα και μεγάλα άλματα.
Για την ανάδειξή μας σε έναν ΑΛΛΟ Αυτόνομο ΠΟΛΟ πολιτικής και προγραμματικής αναφοράς.
Για την ανάδειξή μας σε έναν ΑΛΛΟ ΠΟΛΟ αξιόπιστης και μαχόμενης Αντιπολίτευσης με επιχειρήματα και προτάσεις, με πειστικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μέσα στη Βουλή και μέσα στην Κοινωνία.
Για την ανάδειξή μας σε έναν ΑΛΛΟ ΠΟΛΟ δυνητικής αλλαγής των συσχετισμών και δυνητικής εναλλακτικής διακυβέρνησης με αντίστιξη, με αντιπαράθεση και σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις πολιτικές που εκφράζει, με τα συμφέροντα που εκπροσωπεί και πιστά υπηρετεί.
Η «Μεγάλη Υπέρβαση» βάζει οριστικό τέλος στην «καλοσύνη των άλλων», που με τις Mediaκες σειρήνες τους καταδίκαζαν το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής στο ρόλο του κομπάρσου, στο ρόλο του «χρήσιμου ηλίθιου», στο ρόλο του «ιδανικού αυτόχειρα».
11. Το ΠΑΣΟΚ στις 25 Ιουνίου δίνει μία κρίσιμη μάχη με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία, με στόχο να επαναλάβει τη δυναμική του ώθηση με μια ακόμη νίκη του.
Σε κάθε περίπτωση μέσα στους 12 επόμενους μήνες θα δοθούν κρίσιμες μάχες, τον Οκτώβριο του 2023, για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και την άνοιξη του 2024 για τις Ευρωεκλογές.
Για το ΠΑΣΟΚ αυτές οι σημαντικές και κρίσιμες αναμετρήσεις αποτελούν εγερτήριες και θετικές προκλήσεις να κλιμακώσει τις προσπάθειές του με μεγάλα βήματα, με μακριά και μεγάλα άλματα, με νικηφόρες και ελπιδοφόρες προοπτικές.
Αυτές οι παραδοχές προϋποθέτουν οριστικά, αμετάκλητα και αταλάντευτα σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές οριοθετήσεις, σαφείς προγραμματικές θέσεις και αντιπαραθέσεις με βασικό και κύριο μέτωπο προς την Κυβέρνηση και το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνδυαστικά και με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα Πολιτικά Κόμματα.
12. Η σταδιακή ολική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει και κλιμακώνεται με τις σταθερές αναφορές του στην ανάπτυξη, στους δημοκρατικούς θεσμούς, στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των Πολιτών, με τον καταλυτικό του ρόλο στην ανάδειξη της Ελλάδας σε μία σύγχρονη Δημοκρατική χώρα οργανικά ενταγμένη στο γίγνεσθαι της Ευρώπης, με την αδιαπραγμάτευτη πίστη του για την κατοχύρωση μιας ανοιχτής, ελεύθερης, σύγχρονης και δημοκρατικής Κοινωνίας.
Να υπερασπιστούν τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες τους, τις προγραμματικές προτάσεις τους και τα «έργα και τις ημέρες» τους, με τις ανεξίτηλες δημοκρατικές κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις, με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική δικαιοσύνη, με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τους αναγκαίους εκσυγχρονισμούς, με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, με τα μεγάλα έργα, τις σύγχρονες υποδομές και την ποιότητα ζωής, με τα σύγχρονα Δίκτυα στην Παιδεία, στον Πολιτισμό και στο Περιβάλλον, με τις υποδομές και τα δίκτυα στο Κοινωνικό Κράτος, στην Υγεία, την Πρόνοια και την Εκπαίδευση.
Η «Πυξίδα» ενός σύγχρονου Πατριωτικού – Δημοκρατικού – Σοσιαλιστικού Κινήματος οφείλει να δείχνει πάντα την πορεία μας για μία οικονομία ισχυρή, εξωστρεφή και ανταγωνιστική, για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Κράτος, με ισονομία και ισοπολιτεία προς όλους τους Πολίτες, για μια δημιουργική κοινωνία χωρίς ανισότητες με βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολιτισμό, για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, με αλληλεγγύη, με ανθρώπινο πρόσωπο.
Το DNA του ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.
Η Αλλαγή προς το καλύτερο είναι Εδώ. Η Ελπίδα είναι και πάλι ΕΔΩ.
Από όλα αυτά τα κεκτημένα, από όλες αυτές τις επαγγελίες και τις εναλλακτικές προτάσεις μας, πηγάζει η αστείρευτη δύναμή μας και η προοπτική μας.
