Ουκρανικό: Γιατί πάγωσε η «ειρηνευτική παρέμβαση» Τραμπ – Τα σημεία που κάνουν ανέφικτη μία συμφωνία τώρα   

Με τις χθεσινές διαρροές από τον Λευκό Οίκο, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει το πάγωμα των ειρηνευτικών διαδικασιών για την Ουκρανία, κατηγορώντας την ΕΕ ότι ναρκοθετεί την επίτευξη μιας συμφωνίας, όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ για λήξη της εμπόλεμης κατάστασης.

Ο πόλεμος έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του και οι δύο πλευρές προβάλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Η Ρωσία διεκδικεί εδάφη που δεν έχει καταλάβει, ενώ το Κίεβο, επικαλούμενο το Σύνταγμα της χώρας απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο. Οι αξιώσεις του Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός πριν την τελική φάση των διαπραγματεύσεων είναι επίσης πρακτικά ανέφικτες. Ο Β. Πούτιν δεν έχει λόγο να δεχθεί κάτι τέτοιο τη στιγμή που τα Ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην Ουκρανία, αφού αν τελικά δεν επέλθει συμφωνία θα έχει δοθεί χρόνος στα Ουκρανικά στρατεύματα να αναδιοργανωθούν. Αν και αποτελεί συνήθη τακτική σε μία διαπραγμάτευση οι δύο πλευρές να κάθονται στο τραπέζι με μαξιμαλιστικές προσδοκίες ώστε να φτάσουν σε μία μέση λύση, προς το παρόν καμία μεριά δεν έχει κάνει ιδιαίτερα βήματα πίσω, ενώ τα χτυπήματα συνεχίζονται εκατέρωθεν, οξύνοντας το αδιέξοδο.

Τα ξημερώματα τις 24ης Φεβρουαρίου του 2022 ο Β. Πούτιν σε διάγγελμά του ανακοινώνει την έναρξη μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, με σκοπό την «αποστρατιωτικοποίηση» και την «αποναζιστικοποίηση» της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνησή της για γενοκτονία κατά των ρωσόφωνων πληθυσμών. Οι πρώτες επιθέσεις και βομβαρδισμοί άρχισαν σχεδόν την ίδια στιγμή ενώ οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, αξιοποιώντας την στρατιωτική πρόσβαση που τους παρείχε η Λευκορωσία έφτασαν στο κατώφλι του Κιέβου. Τελικά οι Ουκρανική άμυνα κατάφερε να προστατεύσει την πρωτεύουσα της χώρας και να αποτρέψει τη Ρωσία από το να εγκαταστήσει μια ελεγχόμενη κυβέρνηση-μαριονέτα. Όμως ούτε οι πιο απαισιόδοξοι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι 3 και πλέον χρόνια μετά ο πόλεμος θα συνεχιζόταν χωρίς τέλος στον ορίζοντα.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, που αποτέλεσε και την αφορμή της έναρξης του πολέμου έχει φύγει πλήρως από το τραπέζι καθώς απορρίπτεται όχι μόνο από την Μόσχα αλλά πλέον και από την Ουάσινγκτον. Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας και η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην ελεύθερη Ουκρανία από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, η οποία έχει δηλώσει πρόθυμη να στείλει στρατό. Ωστόσο η ρωσική πλευρά έχει απορρίψει και την ανάπτυξη Νατοϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ακόμα εξετάζεται η παροχή κονδυλίων 100 δισ. από την ΕΕ για την ανοικοδόμηση της άμυνας της μεταπολεμικής Ουκρανίας.

Ο πόλεμος συνεχίζει να προκαλεί δραματικές επιπτώσεις και στην Ευρώπη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να μαστίζει την γηραιά ήπειρο, ενώ η πιθανότητα στρατηγικής νίκης για τη Ρωσία σε συνδυασμό με την στροφή των ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ σε πιο απομονωτική πολιτική μακριά από τα Ευρωπαϊκά θέματα, έχει οδηγήσει την ΕΕ σε εξοπλιστική «υστερία». Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας επισημαίνουν τακτικά την ανάγκη για εκτόξευση των αμυντικών δαπανών ακόμα και τη στιγμή που η δεύτερη φαίνεται να είναι αντιμέτωπη με μια ζοφερή οικονομική πραγματικότητα. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρότεινε πενταπλασιασμό των δαπανών για την άμυνα της Ευρώπης στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ. Φυσικά οι οικονομικές κυρώσεις πλήττουν και την Ρωσική οικονομία, όμως είναι προφανές ότι η ρωσική κοινή γνώμη είναι μακράν πιο ανθεκτική από τις δυτικές και πιο πρόθυμη να παραμείνει συσπειρωμένη γύρω από την κυβέρνησή της που διατηρείται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια ουσιαστικά χωρίς αντιπολίτευση.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Παπαδιόχος

