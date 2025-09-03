Αρχαίο Δράμα και Σύγχρονο Παγκόσμιο Δράμα: Η αρχαία τραγωδία συνομιλεί με τις σύγχρονες κρίσεις

Η αρχαία ελληνική τραγωδία επανέρχεται στο προσκήνιο με έναν απρόσμενα επίκαιρο ρόλο, μέσα από τη θεματική «Η Αρχαία Τραγωδία στην Εποχή του Ανθρωπόκαινου», μια πολυήμερη πολιτιστική και επιστημονική δράση που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sao Paulo της Βραζιλίας.

Με άξονα το αρχαίο δράμα, το πρόγραμμα επιχειρεί να φωτίσει τις μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου: πόλεμος, μετανάστευση, οικολογική απορρύθμιση. Σε μια εποχή που οι έννοιες της κρίσης, της απώλειας και της αναζήτησης ταυτότητας επανέρχονται επιτακτικά, το αρχαίο θέατρο αναδεικνύεται παγκόσμιο εργαλείο κατανόησης και διαλόγου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εικαστική έκθεση, performance και μια σειρά από εργαστήρια για φοιτητές και σπουδαστές , υβριδικά σεμινάρια και διεθνές forum, στα οποία θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και νέοι δημιουργοί από την Ελλάδα, τη Βραζιλία και τη Σκανδιναβία.

Οπως αναφέρει η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Sao Paulo, Ana Wegner, συντονίστρια του ακαδημαϊκού μέρους του εγχειρήματος από κοινού με τους Rafaella Uhiara, επίσης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Sao Paulo και Filippo Fabbri, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris-Saclay του Παρισιού, “μέσα από αυτή τη σειρά εκδηλώσεων έχουμε στόχο να θέσουμε υπό εξέταση το πώς διαμορφώνουμε και κατοικούμε τον κόσμο σήμερα. Σκοπός μας είναι να επανατοποθετήσουμε τον άνθρωπο μέσα σε ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων: με τη φύση, τα ζώα, τα υλικά, τα στοιχεία, την επιστήμη, την τεχνολογία, και το σύμπαν.»

Το συγκεκριμένο εγχείρημα φέρνει σε διάλογο τρεις γεωγραφικές περιοχές — την Ελλάδα, τη Βραζιλία και τη Σκανδιναβία — όπου οι ακραίες εποχές (ζέστη/κρύο) διαμορφώνουν τοπία, σώματα και πολιτισμούς. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχει μια ζωτική σχέση με τη θάλασσα: τη Μεσόγειο, τον Νότιο Ατλαντικό, τις βόρειες θάλασσες και τα φιόρδ. Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος, μέσα από τη δράση και την αντίληψή του, αυτά τα τοπία; Μπορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των γεωγραφιών να μας οδηγήσουν σε νέους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας της αρχαίας τραγωδίας;

Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, ερευνητές και από τις τρεις περιοχές επιχειρούν να αποτυπώσουν την εξέλιξη των ηχητικών τοπίων: ο ήχος των κυμάτων, τα τραγούδια των ζώων, η σιωπή των παγετώνων, ο θόρυβος των πόλεων, και οι νέες ανθρωπογενείς ηχητικές αντιδράσεις που δημιουργούνται από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Αυτοί οι ήχοι συνθέτουν μια αόρατη δραματουργία που συνδέει τόπους, εποχές και είδη. Σεμινάρια, εργαστήρια και forum εξερευνούν αυτές τις σχέσεις μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία ήχου, προσκαλώντας μας να επαναστοχαστούμε την αντίληψή μας για το σύμπαν — τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

Ατοσσα, τι ονειρεύεσαι;

Εικαστική Εκθεση από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025

Η αντιπολεμική τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου, το παλαιότερο σωζόμενο θεατρικό έργο στον κόσμο, αποτελεί την πηγή έμπνευσης των 28 εικαστικών που συμμετέχουν στην έκθεση «Άτοσσα τι ονειρεύεσαι;» που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με ελεύθερη είσοδο, από τις 12 ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές- Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις».

Η πανανθρώπινη μοίρα του πολέμου, τα δεινά που έπονται και ακολουθούν νικητές και ηττημένους, η ευθύνη του ανθρώπου για τις πράξεις του απέναντι στην κοινότητα και τη φύση, απεικονίσεις διαφορετικών πτυχών της ήττας και του θρήνου, η αλαζονεία και η δυσαρμονία που εμπεριέχει η αυταρχική και ιμπεριαλιστική εξουσία και η ύβρις ως συνεπακόλουθο είναι κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται η τραγωδία. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν επιχειρούν να αποτυπώσουν στις δημιουργίες τους τις σύγχρονες κρίσεις, ακολουθώντας τη θεματική του προγράμματος «Η Αρχαία Τραγωδία στην εποχή του Ανθρωπόκαινου, Αρχαίο Δράμα και Σύγχρονο Παγκόσμιο Δράμα».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 19.00 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Prometheus Cancelled

Performance στις 19-20-21 Σεπτεμβρίου 2025

Εμπνευσμένη από τον ελληνικό μύθο του Προμηθέα και απολύτως επίκαιρη, η θεατρική παράσταση Prometheus Cancelled, που παρουσιάζεται στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 19-20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, με ελεύθερη είσοδο, προσκαλεί το κοινό σε έναν στοχασμό πάνω στην αμφισημία της γνώσης. H επιτυχημένη θεατρική ομάδα, Trupe Pé na Arte, γνωστή για τη ρηξικέλευθη ματιά της, έρχεται από τη Βραζιλία με μια παράσταση ανατρεπτική και ενδιαφέρουσα που παρουσιάζεται αποκλειστικά στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για τρεις μόνο ημέρες.

Πώς θα ερμηνεύαμε σήμερα την πράξη του Προμηθέα να κλέψει την φωτιά και να την προσφέρει στους ανθρώπους; Αν η φωτιά που προσφέρθηκε στους θνητούς ερμηνευτεί ως επιστημονικός και τεχνολογικός διαφωτισμός, πώς θα κρινόταν η χειρονομία του Προμηθέα στο σημερινό πλαίσιο, όπου κυριαρχούν οι ανησυχίες για μετα-αποικιακή πολιτισμική και ιδεολογική κυριαρχία και για την άνοδο της κουλτούρας της ακύρωσης -cancel culture;

Ολες οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική», με θέμα «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο θεσμός του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για το Αρχαίο Δράμα, που φέτος διανύει τον 13ο χρόνο του, πραγματοποιείται από τις 17-21 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εικαστική Εκθεση: «Ατοσσα, τι ονειρεύεσαι;»

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Εγκαίνια

Διάρκεια Εκθεσης 12-25 Σεπτεμβρίου 2025

Διαδικτυακά Σεμινάρια: «Κλίμα, Μύθος και Τραγωδία: Διαπολιτισμικοί Διάλογοι στην Εποχή του Ανθρωπόκαινου»

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025

Εργαστήρια «Ηχώ των Οικοσυστημάτων: Επανεφευρίσκοντας την Ανθρωπόκαινο εποχή μέσω της αισθητηριακής εμπειρίας και της καλλιτεχνικής έκφρασης, από την ελληνική τραγωδία έως τον σύγχρονο κόσμο»

Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2025

Διεθνές Φόρουμ: «Αρχαία Τραγωδία και η Εποχή του Ανθρωπόκαινου: Αρχαίο Δράμα και Σύγχρονο Παγκόσμιο Δράμα»

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025

Performance: Prometheus Cancelled

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 19,20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Περισσότερα στο https://ancientdrama.gr/