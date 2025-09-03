Μη κρατικά ΑΕΙ: «Κεραυνοί» από τους πανεπιστημιακούς – «Αβάσιμες θριαμβολογίες και αμετροέπειες»

Με μια εξαιρετικά αυστηρή ανακοίνωση, η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών της χώρας (ΠΟΣΔΕΠ) «κατακεραυνώνει» την κυβέρνηση με αφορμή την αδειοδότηση των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών ΑΕΙ ή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) που θα λειτουργήσουν από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΔΕΠ επανέρχεται στο ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Παιδείας, σημειώνοντας ότι «αναμένουμε να δούμε στη συνέχεια πόσο “αυστηρή” θα είναι, μέσα στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών για τις ιδιωτικές σχολές που ιδρύονται. Για σύγκριση υπενθυμίζουμε ότι η πιστοποίηση των προγραμμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, του ελληνικού πανεπιστημίου αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, και τα αποτελέσματά της, μαζί με το πλήρες συνοδευτικό υλικό, δημοσιεύονται αναλυτικά από την ΕΘΑΑΕ».

Παράλληλα, η ομοσπονδία επισημαίνει ότι «εφόσον η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τις οικογένειες που πληρώνουν τα δίδακτρα, θα πρέπει να υποχρεώνονται τα παραρτήματα να δίνουν στη δημοσιότητα τα πλήρη δεδομένα της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους (π.χ., διαδικασία, κριτήρια και βαθμολογία εισαγωγής ανά Τμήμα, αναλυτική κατάσταση και βιογραφικά διδακτικού προσωπικού, διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, αναλυτικά προγράμματα και κανονισμοί σπουδών), σε αντιστοιχία με ό,τι ισχύει για το ελληνικό πανεπιστήμιο».

Τονίζεται, δε, ότι «είναι προφανές ότι το διαφορετικό καθεστώς που επιφυλάσσεται για παρόχους πανεπιστημιακών πτυχίων με δίδακτρα, είτε είναι κολέγια είτε είναι ΝΠΠΕ – παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, δεν συνιστά εμβληματική μεταρρύθμιση αλλά υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ αναφέρει τα εξής:

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς συμπίπτει χρονικά με την ιδρυματική αδειοδότηση τεσσάρων ξένων πανεπιστημίων για ίδρυση παραρτημάτων στην Ελλάδα, η οποία ανακοινώθηκε με αβάσιμες θριαμβολογίες και αμετροέπειες. Χαρακτηρίστηκε «εμβληματική καινοτομία», «μεταρρύθμιση που καθυστέρησε», «νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας», «στιγμή δικαίωσης για τις οικογένειες που πλήρωναν στο εξωτερικό».

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στην πραγματικότητα η «καινοτομία» είναι ότι κάποιες οικογένειες – από εκείνες που έχουν τη δυνατότητα – θα πληρώνουν πλέον στο εσωτερικό αντί για το εξωτερικό τις σπουδές των παιδιών τους, όταν αυτά δεν επιτυγχάνουν στις εισαγωγικές ή δεν επιλέγουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και η απλή λογική λέει ότι αυτό σίγουρα δεν αποτελεί δικαίωση για τα χιλιάδες παιδιά που με κόπο εισάγονται στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ιδίως σε σχολές με υψηλότατη βάση, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια, όπως η Ιατρική και η Νομική.

Η απλή λογική επίσης λέει ότι η απόρριψη των υπολοίπων οκτώ αιτήσεων, στην παρούσα φάση, δεν αποτελεί απόδειξη της αυστηρότητας του ελέγχου των αιτήσεων, ούτε αποδεικνύει την ποιότητα αυτών που εγκρίθηκαν, όπως παρουσιάζεται από κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά απλά σημαίνει ότι οι σχετικοί φάκελοι ήταν ελλιπείς, ανεπαρκείς και κάτω των ορίων που τέθηκαν. Είναι δε γνωστό ότι τα κριτήρια ήταν χαλαρά και χαλάρωσαν περαιτέρω, ενώ επίσης δόθηκαν παρατάσεις προθεσμιών και αναβολές ελέγχου ή παροχής απαραίτητων στοιχείων (όπως π.χ. των εγκαταστάσεων και των αδειών πυρασφάλειας).

Αναμένουμε να δούμε στη συνέχεια πόσο «αυστηρή» θα είναι, μέσα στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο, η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών για τις ιδιωτικές σχολές που ιδρύονται. Για σύγκριση υπενθυμίζουμε ότι η πιστοποίηση των προγραμμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, του ελληνικού πανεπιστημίου αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, και τα αποτελέσματά της, μαζί με το πλήρες συνοδευτικό υλικό, δημοσιεύονται αναλυτικά από την ΕΘΑΑΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκ του νόμου προβλεπόμενης συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, και της αξιοκρατίας, αναμένουμε τη δημοσιοποίηση των εγκριθέντων φακέλων.

Παράλληλα, εφόσον η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τις οικογένειες που πληρώνουν τα δίδακτρα, θα πρέπει να υποχρεώνονται τα παραρτήματα να δίνουν στη δημοσιότητα τα πλήρη δεδομένα της ακαδημαϊκής λειτουργίας τους (π.χ., διαδικασία, κριτήρια και βαθμολογία εισαγωγής ανά Τμήμα, αναλυτική κατάσταση και βιογραφικά διδακτικού προσωπικού, διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, αναλυτικά προγράμματα και κανονισμοί σπουδών), σε αντιστοιχία με ό,τι ισχύει για το ελληνικό πανεπιστήμιο και όχι με την πλήρη αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τα κολέγια.

Είναι προφανές ότι το διαφορετικό καθεστώς που επιφυλάσσεται για παρόχους πανεπιστημιακών πτυχίων με δίδακτρα, είτε είναι κολέγια είτε είναι ΝΠΠΕ – παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, δεν συνιστά εμβληματική μεταρρύθμιση αλλά υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Δηλαδή με ποια απλή λογική, απαλλαγμένη από ιδεοληψίες, αποτελεί αναβάθμιση για τις σπουδές μία νέα Σχολή που λειτουργεί με ελάχιστα μέλη ΔΕΠ, χωρίς σοβαρό βαθμολογικό όριο εισαγωγής, συστεγαζόμενη με άλλες εκπαιδευτικές δομές και με πρόγραμμα σπουδών να εγκρίνεται σε μια νύχτα;

