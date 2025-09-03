Το αμερικανικό χάος στο ΥΠΕΞ, ενεργειακή συμμαχία Παπασταύρου και Στάση για τα νησιά, ο Στουρνάρας πάει για τα… 100, και ο Λαλιώτης για το rebranding

Καλή σας μέρα

Αμερικανικό… χάος στο υπουργείο Εξωτερικών

Να αρχίσουμε από τα εξωτερικά.

Μια χαρά τα πάνε με τις προβλέψεις και τα προγραμματισμό εκεί στο υπουργείο Εξωτερικών!

Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια ασυνεννοησία στο ΥΠΕΞ μεταξύ του υπουργού Γεραπετρίτη και της υφυπουργού Παπαδόπουλου, αλλά και του Μαξίμου. Δείτε λοιπόν:

Είχαν ανακοινώσει ότι η πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα – καθ´ όλα ικανή και έμπειρη – θα αντικατασταθεί.

Σκέφτηκαν τον πρέσβη μας στην Άγκυρα Κωνσταντίνο Κούτρα. Δεν τα βρήκαν υπουργός με την υφυπουργό.

Μετά κάποιος απ’ τους δύο πρότεινε κάποιον, ο οποίος όμως δεν ήθελε να πάει – ωραίος κι αυτός.

Με τα πολλά αποφασίστηκε να πάει εκεί ο πρέσβης μας στο Παρίσι Αντώνης Αλεξανδρίδης.

Υπάρχει όμως ένα κόλλημα, γιατί ο άνθρωπος είναι παντρεμένος στο Παρίσι και έχει θέμα.

Μένει λοιπόν σιωπηρά η κυρία Νασίκα. Πως το βλέπετε τον προγραμματισμό, όταν ήδη έχουμε έναν Τράμπ με τον οποίο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει;

Ενεργειακό πρόγραμμα στα νησιά

Μιας και είμαστε πέραν του Ατλαντικού, να σας πω ότι κάποια καλά νέα θα μας έρθουν μετά τις 10 Σεπτεμβρίου που θα αφορούν στα ενεργειακά.

Θα είναι μετρήσιμος πόντος για τον Μητσοτάκη, αλλά με όλη την κατάσταση που επικρατεί, δεν είναι αρκετός.

Στα νησιά θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με τη συμμετοχή της Δ.Ε.Η. (εκτός από το παλιό, «είδες η ΔΕΗ;», τώρα έχουμε και το «παντού η ΔΕΗ») η οποία διαθέτει μονάδες κοντά στη θάλασσα χρήσιμες για τις αφαλατώσεις, ενεργειακή δυνατότητα και κυρίως τής χρωστάει το κράτος καμιά 150ριά εκατομμύρια που κάνουν βιώσιμο τουλάχιστον στην αρχή το project.

Θα γίνει ο πρώτος σχεδιασμός με την συνεργασία των αρμοδίων φορέων και με τη συμμετοχή του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος θα φροντίσει την ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να υπάρχει άριστη συνεργασία και συνέργειες στο εγχείρημα.

Σχέδιο για πιθανή λειψυδρία στην Αττική

Με τον πιθανό κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική ο Παπασταύρου με τον CEO της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη επεξεργάζονται σχέδιο αντιμετώπισης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ταχύτερα σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες μπορεί να κηρυχθεί η περιοχή της Αττικής σε έκτακτη ανάγκη. Αλήθεια, εκείνα τα χρωματιστά τιμολόγια και η ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή η ωραία έμπνευση του πρώην υπουργού Σκυλακάκη τι γίνηκαν, που λένε και στο χωριό μου;

Όλοι, γνωστοί, φίλοι αντίπαλοι του Μητσοτάκη είχαν καταλάβει ότι ήταν ο πιο ακατάλληλος υπουργός που πέρασε τα τελευταία χρόνια, αλλά ο ίδιος το πήρε χαμπάρι λίγο πριν τον βγάλει από την κυβέρνηση.

Ο κύριος Γενικός με τις δουλειές

Μιας και ξεκινήσαμε χθες με τα κουίζ να το συνεχίσουμε.

Ποιος Γενικός Γραμματέας νευραλγικού υπουργείου «σπρώχνει» δουλειές στο γραφείο όπου ήταν μέτοχος και τώρα τάχαμου δεν είναι;

Ο νέος υπουργός το ξέρει; Και το Μαξίμου πόσο καιρό;

Ο Λαλιώτης και το πράσινο καρφί στον Τσίπρα

3 του Σεπτέμβρη σήμερα και η μέρα ανήκει δικαιωματικά και στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και 51 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου, βάζει τη σφραγίδα του στην πολιτική ζωή του τόπου. Όχι πάντα σε όφελός του – ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια – αλλά σε κάθε περίπτωση με έντονο τρόπο.

Το άρθρο που έγραψε με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Κώστας Λαλιώτης αξίζει να διαβαστεί.

Όχι μόνο γιατί μιλά για το αύριο του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά για την ξεχωριστή ικανότητά του να μιλά για κρίσιμα θέματα, με μία αιχμηρή ματιά, που συνδυάζει και επικοινωνία και ουσία.

Ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζει την επιχειρούμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό που λένε «όλα τα λεφτά».

Γράφει ο Λαλιώτης, ξεκινώντας μάλιστα το άρθρο του – όχι τυχαία η άμεση αναφορά, θυμίζει το «πρώτα πυροβολούμε και μετά ρωτάμε»:

«Ας μιλήσουμε πρώτα και κύρια για το «branding» και έπειτα δευτερογενώς για το «rebranding». Άλλωστε αν δεν υπάρχει «branding» με ισχυρό γενετικό υλικό, κάθε φιλολογία και κάθε προσπάθεια για «rebranding» είναι μία ματαιοπονία».

Φυσικά θέλει να πει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει «branding», πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει το «rebranding» – σε έμμεση πλην σαφή αντίστιξη με τον Τσίπρα, του οποίου αμφισβητεί το «branding», άρα και το περίφημο… «rebranding!

Αυτά ως μία… ωδή στην πάντα συγκινησιακή επέτειο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Στουρνάρας… «αιωνόβιος» διοικητής

Ο μακροβιότερος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τείνει να γίνει ο Γιάννης Στουρνάρας.

Μια πιθανή ανανέωση για μια τρίτη θητεία την ερχόμενη άνοιξη θα τον καταστήσει… «αιωνόβιο»! Όχι ότι θα ξεπεράσει ο ίδιος τα 100 χρόνια – μια χαρά νέος άνθρωπος είναι – αλλά υπό την έννοια ότι θα είναι παρών στα 100 χρόνια από την ίδρυση της κεντρικής τράπεζας.

Βέβαια λόγο σε αυτό έχει και ο πρωθυπουργός. Αλλά μέχρι την ερχόμενη άνοιξη έχουμε πολύ δρόμο και για τις διαθέσεις του Μητσοτάκη, μα και χρόνο και για συμμαχίες, αν ο Στουρνάρας χρειαστεί να τις επιδιώξει.

Σε κάθε περίπτωση ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας πετυχημένος διοικητής και με πολιτικό κριτήριο, πράγμα που δεν το συναντάς στους ορίτζιναλ τραπεζίτες.

Μετά τα Χριστούγεννα Σαμαράς και Τσίπρας

Για όσους αγωνιούν – δεν είναι και λίγοι – για το αν και πότε θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν και πότε θα κάνει ο Τσίπρας την επιστροφή με νέο φορέα, να σας ενημερώσω ότι όλα αυτά θα συμβούν μετά τα μελομακάρονα Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μέχρι τότε δημοσκοπήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, και σύναξη σε σπίτια ισχυρών παραγόντων και βεβαίως, βεβαίως βουλευτών.

Μειώσεις στα χαρτιά για τα τιμολόγια ρεύματος

Μετά την… παρότρυνση του πρωθυπουργού, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας έσπευσαν να μειώσουν τα «πράσινα» τιμολόγια. Όμως η ίδια φροντίδα δεν επεκτάθηκε στα «μπλε» τιμολόγια, τα οποία οι εταιρείες είχαν στρατεύσει για να φορτώνουν τους καταναλωτές όλο το προηγούμενο διάστημα.

Όχι μόνο αυτό: εφαρμόζεται και ένα διακριτικό… τρικ με τα κλιμάκια κατανάλωσης. Το πρώτο κλιμάκιο, με σχετικά χαμηλή τιμή, φτάνει μέχρι 200 KWh. Στην πράξη όμως, αν κάποιο νοικοκυριό ξεπεράσει αυτό το όριο —κάτι που συμβαίνει εύκολα για τα περισσότερα σπίτια— χρεώνεται όλο το σύνολο της κατανάλωσης από την επόμενη κλίμακα, όπου η τιμή είναι πλέον υψηλή και καθόλου… φιλική.

Με λίγα λόγια, οι μειώσεις που φαίνονται στις ανακοινώσεις είναι εντυπωσιακές μόνο στο χαρτί, ενώ οι λογαριασμοί της πλειονότητας των καταναλωτών εξακολουθούν να… τσούζουν. Στην πραγματικότητα, το παιχνίδι των κλιμάκων διατηρεί αλώβητη τη δυνατότητα των παρόχων να αυξάνουν τα έσοδα – κέρδη, ακολουθώντας την τακτική της σταδιακής επιβάρυνσης που όλοι πλέον γνωρίζουν καλά.

