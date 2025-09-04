Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Όλα τα ονόματα

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 18.566 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026, καλύπτοντας ανάγκες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Γενική Εκπαίδευση αλλά και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 9.528 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 3.490 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 3.044 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 2.267 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 191 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα έξι (46) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

